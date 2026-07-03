Psykolog Till Habiliteringen Rgrh/riksgymnasiet För Rörelsehindrade
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2026-07-03
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden.
Riksgymnasiet för rörelsehindrade erbjuder elever med omfattande rörelsehinder Rh-anpassad gymnasieutbildning med elevassistans och habilitering. Vi erbjuder även elevhemsboende (studerandeboende Kungsholmen) för elever som är bosatta utanför Stockholms län. Habiliteringen består av ett tvärprofessionellt arbetslag.
RGRH Stockholm erbjuder mindre undervisningsgrupper på S:t Eriks gymnasium. Här finns samhällsvetenskapsprogrammet, estetiska programmet samt introduktionsprogrammet, individuellt alternativ. Eleverna kan också välja att studera på andra program i stora klasser på S:t Eriks gymnasium eller någon annan gymnasieskola i Stockholms stad. Habiliteringsinsatserna planeras in på skolschemat efter elevens behov och insatserna utförs på RGRH/S:t Eriks gymnasium.
Vi erbjuder en stimulerande och rolig arbetsplats där det finns möjligheter att utvecklas.
RGRH/S:t Eriks gymnasium är HBTQI-certifierad.
Din roll
Som psykolog vid RGRH habilitering samarbetar du med arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator och logoped i ett team runt patienten. Stort fokus läggs på självständighet och vuxenblivande, med målet att ungdomarna ska känna sig rustade för framtiden efter avslutad gymnasietid.
Arbetsuppgifterna innefattar sedvanliga psykologinsatser på en habilitering, som exempelvis samtalsbehandling och utredning och kan vid behov ske i samarbete med lärare, elevassistans, elevhem och elevhälsan. Förutom det individinriktade arbetet förekommer också arbete gällande gruppverksamheter, temadagar och dylikt. I arbetet ingår dokumentation såsom journal- och intygsskrivande.
Arbetet hos oss är omväxlande då du ansvarar för både det psykologiska behandlingsarbetet, ansvarar för psykologutredningar, diagnostiserar och gör funktionsbedömningar samt kartlägger behov och ger individuellt anpassade insatser. Vidare förväntas du delta i utbildnings/gruppinsatser till ungdomen, vårdnadshavare och med övrigt nätverk. Du planerar insatser tillsammans med barn, ungdomar, familj, habiliteringsteam och övrigt nätverk såsom skola, barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst med flera.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Erfarenhet av och kunskap om ungdomar med omfattande rörelsenedsättning samt arbete inom habilitering är starkt meriterande. Vi ser även gärna att du har erfarenhet av utvecklings – och psykologbedömningar. Arbetet ställer stora krav på samarbetsförmåga, då vi arbetar i team, samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du är en nyfiken och socialt skicklig person, som kan planera din arbetsdag och samtidigt vara öppen för att dagarna inte alltid blir som du tänkt dig. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande
Tidigare erfarenhet från habiliteringen
Kunskap om olika funktionsnedsättningar
Erfarenhet av samtal och utredningar
Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar
Vi ser fram emot din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-03Övrig information
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Polhemsgatan 35 (visa karta
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112 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef
Lena Thomasson lena.thomasson@edu.stockholm.se 0761294002 Jobbnummer
9991533