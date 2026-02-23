Psykolog till habiliteringen barn och ungdom
2026-02-23
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
, Tingsryd
, Ljungby
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Välkommen till verksamhetsområde psykiatri, rehab och hab! Vårt uppdrag är att erbjuda alla invånare i Kronobergs län specialiserad psykiatrisk vård, rehabilitering och habilitering. Vården ska bedrivas i samverkan med andra aktörer inom och utanför Region Kronoberg, med sammanhållen vårdkedja och patientens delaktighet i fokus. Vi vill skapa goda förutsättningar för att våra patienter ska få rätt vård och behandling av bästa möjliga kompetens.
Habiliteringen är en specialistverksamhet för personer med varaktiga funktionsnedsättningar i alla åldrar.
När du kommer till oss möts du av ett stort engagemang - vi är helt enkelt väldigt stolta över att jobba på habiliteringen! Det som gör att vi trivs extra bra är vår kultur. Den kännetecknas av öppenhet, hjälpsamhet och viljan att lära sig. Våra jobb är roliga, svåra och intressanta. Vi vill göra skillnad och skapa mervärde för personer med funktionsnedsättning.
Hos oss får du möjligheten att kombinera teamarbete och självständigt lärande, alltid ur ett hälsoperspektiv. Vi tror på att främja människors starka sidor. Som medarbetare hos oss har du möjlighet att byta arbetsuppgifter och att utvecklas inom habiliteringen. Du får växa i din roll, det finns alltid saker att lära sig.
Vi gör nu en extra satsning på fler psykologer och söker därför tre psykologer till habiliteringen barn och ungdom. Välkommen till framtidens habilitering!Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Vi arbetar för att stödja barn och ungdomar med funktionsnedsättning så att de får redskap att underlätta sin vardag i ett livsperspektiv. Barn, ungdomar och deras familjer ska trots olika svårigheter och problem kunna känna en trygghet och ett stöd i tillvaron. I dina arbetsuppgifter ingår att göra utredningar, ge psykosocialt stöd och behandlande insatser, samt att utbilda och handleda såväl patienter, deras anhöriga och eventuella PTP-psykologer, psykologassistenter och kandidater.
Insatser ges både individuellt och i grupp/nätverk där du kommer att arbeta såväl på egen hand, som tillsammans med kollegor i tvärprofessionellt team.
Vad erbjuder vi dig?
Vi har en stor och stabil organisation i ryggen inte bara inom habiliteringen, utan hela Region Kronoberg. Det ger trygghet och öppnar möjligheter för utveckling. Hos oss finns dessutom specialistkompetens inom neuropsykologi och du kommer att få yrkesspecifik handledning. Det finns möjlighet till fördjupning och kompetensutveckling.
Hos oss får du fördjupad kunskap kring neuropsykologi, främst kring diagnoserna autism, Intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning och vissa medicinska tillstånd samt differentialdiagnostik och anpassade psykologiska behandlingsmetoder.Kvalifikationer
Vi vill träffa dig som är legitimerad psykolog. Du ska ha B-körkort då uppdrag i olika delar av länet förekommer.
Det är önskvärt att du har:
* Erfarenhet av arbete med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, intellektuell funktionsnedsättning och medfödda eller tidigt förvärvade rörelsenedsättningar.
* Intresse och kompetens inom behandling och utredning.
* Erfarenhet av såväl självständigt arbete som arbete i team.
* Intresse av att arbeta med andra yrkesprofessioner.
Vem är du?
Vi tror att du har hjärtat i vår värdegrund "respekt för människan" och har ett engagemang för personer med funktionsnedsättningar. Du har ett stort intresse för människor och är lyhörd, flexibel och har både förmåga och intresse att tänka i nya banor. Är du dessutom en självständig lagspelare och en bra arbetskamrat är vi arbetsplatsen för dig!
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Innan erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
För att underlätta behandlingen av din ansökan, vänligen:
* Bifoga ett detaljerat CV samt personligt brev.
* Inkludera relevanta betyg, intyg och eventuell legitimation för den tjänst du söker
ÖVRIGT
