Psykolog, till Första linjen unga, östra Värmland
2026-02-24
Nu söker vi dig som är psykolog och som tillsammans med oss vill tillgängliggöra och skapa den bästa möjliga vården för barn och unga med psykisk ohälsa.
Din arbetsplats
Första linjen unga är en del av verksamhetsområdet Barn, unga och familjehälsa. Verksamheten finns i hela Värmland och består, utöver första linjen unga, av familjecentraler, barnmorskemottagningar, barnavårdscentraler, ungdomsmottagningar, logopedenheten och barn- och familjestöd samt behandlings- och samtalsmottagningen. Tillsammans ger vi hälso- och sjukvård till värmländska barn, unga och deras familjer med fokus på den förebyggande hälso- och sjukvården. Första linjen unga är en verksamhet som vänder sig till barn och unga mellan 6-20 år- och deras närstående - med lindrig psykisk ohälsa.
Vår värdegrund vilar på barnkonventionen och alla människors lika värde. Värdegrunden är vår utgångspunkt i mötet med patienterna och i möten med varandra.
Första linjen unga ska kunna identifiera olika dilemman samt ha en förståelse för att psykisk ohälsa, faktorer - såsom psykopedagogiska, medicinska och sociala- och skolsituation påverkar varandra. Vi tycker det är viktigt att personalen i verksamheten har en bred kompetens och vårt arbetslag består därför av ett tvärprofessionellt team. Inom Första linjen unga östra arbetar psykolog, kurator och vårdadministratör. Vi samverkar både internt och externt för att kunna bistå med bästa möjliga insats till de vi finns till för.Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Som psykolog ansvarar du för bedömningar av psykisk ohälsa samt planering, genomförande och uppföljning av psykologisk behandling. En viktig arbetsuppgift är att samordna vården och övriga insatser runt målgruppen.
Arbetet sker självständigt, handledning och vårdadministrativ kompetens erbjuds som ett stöd i det individuella arbetet.
Vårt mål är att ha en hög tillgänglighet och att med korta insatser kunna stävja och i bästa fall förebygga psykisk ohälsa. Vi erbjuder dig metodvägledning via verksamhetens verksamhetsstöd vars roll är att stötta i det viktiga arbetet med patienterna.
Vi har verksamhet i Filipstad, Storfors samt Kristinehamn, men även digitala kontakter erbjuds. Du utgår från Kristinehamn, men resa till övriga mottagningar ingår i tjänsten, därav är B-körkort ett krav.
Dina kunskaper och kompetenser
Du är legitimerad psykolog och har ett intresse för och erfarenhet inom området. Arbetet kräver förmåga att bedöma psykisk ohälsa samt utifrån det planera och initiera stöd, samordning och psykologisk behandling.
Du har erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård i självständig ställning och har vana av att analysera, dokumentera och återge beskrivningar av psykologiska tillstånd i tal och skrift. Stor vikt läggs vid förmåga till självständigt ansvar i arbetet. Vi vill att du, utöver din psykologiska kompetens, bidrar med arbetsglädje och tar ansvar för såväl patienter som för kolleger och verksamhet. Självklart har du ett normkritiskt förhållningssätt i ditt arbete.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Barn, unga o familjehälsa, Första linjen östra Värmland Kontakt
