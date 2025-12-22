Psykolog till Enköpings husläkarcentrum, vikariat
2025-12-22
Enköpings husläkarcentrum
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Vi söker dig som är psykolog och vill arbeta med oss på Enköpings husläkarcentrum!
Gillar du variation i arbetet? Vi inom primärvården möter människor i livets alla skeden och ingen dag är den andra lik. Tjänsten som utlyses avser ett vikariat som psykolog på 50-75% under ett år, start enligt överenskommelse med möjlighet till förlängning.
Vi har vid sidan av din individuella utvecklingsplan regelbundna nätverksträffar med andra psykologer inom samlad primärvård och därtill utbildningsdagar för kompetensutveckling. Du får utbildning i vår regiongemensamma vårdprocess och ingår i ett stort nätverk med kunniga kollegor samt tillgång till stödfunktioner och specialistpsykologer. Som psykolog hos får du individuell eller grupphandledning utifrån eget önskemål.
Vi satsar på trygga anställningar och bra förmåner via vårt kollektivavtal, läs om dem här (https://www.regionuppsala.se/Global/Jobba%20hos%20oss/karri%E4rwebben/F%F6rm%E5nsbroschyr%20Region%20Uppsala_2019.pdf).
Ditt uppdrag
Som psykolog arbetar du med psykisk ohälsa och psykologiska aspekter av hälsobesvär, samt bidrar med det psykologiska perspektivet som kompletterar det medicinska och sociala perspektivet på vårdcentralen. Du arbetar självständigt med vuxna personer från 18 år och samarbetar med övriga yrkeskategorier på vårdcentralen och andra aktörer. Vanliga problemområden som psykologen möter är depression, ångestproblematik, sömnproblem, smärta och stress. Vi arbetar med triage, stegvis bedömning och behandling utifrån en regiongemensam vårdprocess för psykisk ohälsa.
Arbetet innebär psykologisk bedömning och diagnostik, rådgivning, behandling och hantering av remisser. Behandling ges utifrån den nationella kunskapsstyrningen, både i grupp och individuellt, via video och i rummet. Våra insatser inkluderar stöd till självhjälp, psykologisk rådgivning samt kortare och längre insatser utifrån patienternas behov. Som psykolog kommer du vara en del i vårt psykosociala team som består av 2 psykologer och 1 kurator. Handledning och fortbildningsuppdrag av annan personal kan förekomma. Samarbete sker med övriga vårdcentraler i kommunen och närliggande kommun. Möjlighet att delvis jobba på distans kan erbjudas.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med KBT-inriktning och med goda kunskaper i diagnostik och evidensbaserade behandlingsmetoder. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete i primärvård. För att trivas i arbetet behöver du vara bekväm med att hantera stora flöden av patienter och kombinationer av bedömningar, kortare och längre insatser. Du gör korrekta avvägningar och prioriteringar, väger samman komplex information och visar omdöme vid agerande och beslutsfattande. För att lyckas i arbetet behöver du ha en god pedagogisk förmåga och lätt för att skapa kontakt med patienter och sätta dig in i deras perspektiv eller situation.
Vidare har du en god förmåga att samarbeta, är lyhörd och löser utmaningar på ett konstruktivt sätt. Du tar ansvar för din uppgift och driver dina processer vidare på ett strukturerat sätt samt planerar, organiserar och prioriterar arbetet effektivt inom uppsatta tidsramar. Du har kapacitet att arbeta självständigt samt är kvalitetsmedveten. Utöver det ser du helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Arbetet förutsätter ett intresse för och förmåga att arbeta i team och att du motiveras av att utveckla verksamheten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vår verksamhet
Här på Enköpings husläkarcentrum arbetar vi för att ha en bra arbetsmiljö och nöjda patienter. Vi har cirka 9 000 listade patienter och vi är 40 medarbetare som arbetar i team. Vårdcentralen ligger vackert till beddvid Gröngarns naturreservat i Enköping och för den som vill finns det möjlighet att promenera eller ta en löptur på lunchrasten eller besöka vår gym.
Enköpings husläkarcentrum tillhör verksamhetsområde Enköping i förvaltningen Nära vård och hälsa, Region Uppsala och ligger centralt i anslutning till Lasarettet i Enköping. Till verksamheten hör även en filial i Fjärdhundra, där delvis tjänstgöring kan förekomma utifrån verksamhetens behov. Vi har ett bra utbyte med lasarettet och i anslutning till oss finns en jourmottagning. Våra patienter kommer från både tätort och omkringliggande landsbygd.
Vill du veta mer?
För mer information om arbetet och verksamheten är du varmt välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Alexandra Källman på telefon: 0171-41 83 81 alternativt e-post: alexandra.kallman@regionuppsala.se
eller
Gruppchef Linda Inserte på telefon: 0171-41 73 00 alternativt e-post: linda.inserte@regionuppsala.se
Du kan även kontakta representanter från de fackliga organisationerna som nås via växeln för Region Uppsala, 018-611 00 00.
Ansökan
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga CV, bevis på legitimation och övriga bilagor som visar din åberopade kompetens för tjänsten. Skicka gärna in din ansökan redan idag eftersom intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper. Ersättning
