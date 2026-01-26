Psykolog till delat uppdrag på Psykologenheten
Region Värmland / Psykologjobb / Karlstad Visa alla psykologjobb i Karlstad
2026-01-26
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Psykologenheten har flera olika uppdrag inom Region Värmland, främst inom specialiserad hälso- och sjukvård för vuxna och barn.
Detta medför unika möjligheter till kollegialt utbyte och att kombinera olika uppdrag. Vi söker nu en till kollega som vill vara en del av vårt härliga gäng!
Din arbetsplats
Psykologenheten består för närvarande av 22 psykologer varav två är PTP-psykologer. Vi arbetar tillsammans för att skapa bredd och djup i det psykologiska perspektivet. Idag jobbar vi främst inom områden som neurologi och rehabilitering, barn- och ungdomsmedicin, försäkringsmedicinsk utredning, smärtrehabilitering, stressrelaterad ohälsa, post-covid samt onkologi.
Som anställd tillhör du verksamhetsområdet Hälsa och rehabilitering och inom Psykologenheten har du som medarbetare stor möjlighet att ha ett nära kollegialt stöd och samarbete med dina kollegor.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% och kommer innebära ett delat uppdrag inom Psykologenheten. Du får möjlighet att kombinera två spännande områden - Försäkringsmedicinska utredningar och Mottagningen för rehabilitering av komplexa tillstånd- med en tjänstgöringsgrad om 50% på vardera uppdrag.Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Som psykolog inom Försäkringsmedicinska utredningsteamet genomför du, efter genomgången utbildning från Försäkringskassan, försäkringsmedicinska utredningar av aktivitetsförmåga. Inom det försäkringsmedicinska uppdraget arbetar du i ett multiprofessionellt team och bedömer en persons aktivitetsförmåga och förser Försäkringskassan med bästa underlag inför deras beslut om personens rätt till ersättning eller stöd. I teamet ingår även läkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, koordinator samt vårdadministratör.
Mottagningen för rehabilitering av komplexa tillstånd består av att utifrån ett teambaserat arbetssätt bedöma, utreda, kartlägga och i vissa fall även behandla patienter med komplex långvarig problematik. Exempelvis uttalad trötthet/uttröttbarhet, hjärntrötthet, långvarig smärta som inte har kunnat diagnostiseras och inte erbjudits adekvat hjälp tidigare. I uppdraget kan det även ingå att ge en så kallad second opinion.
Syftet är att minska patienternas behov av många vårdkontakter och, när det är möjligt, minska läkemedelsanvändningen. Insatserna ska också stärka egenförmågan, öka livskvaliteten samt där det är aktuellt bidra till ökad arbetsförmåga. Patienterna slussas sedan vidare till rätt vårdnivå. Insatserna syftar också till att förbättra livssituationen för närstående och barn.
Du blir en viktig del i ett team där olika professioner - läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut, psykolog, kurator, sjuksköterska, undersköterska och vårdadministratör - samverkar tätt för att erbjuda personcentrerad, evidensbaserad vård.
Även Postcovid-mottagningen ingår i denna enhet. I ditt deluppdrag på Psykologenheten arbetar du med psykologutredningar inom ramen för enhetens övriga uppdrag.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad psykolog. Erfarenhet av utredningsarbete, rehabiliterande insatser samt av ACT som behandlingsmetod, är meriterande men inget krav.
För att trivas hos oss behöver du ha förmågan att arbeta självständigt. I uppdraget behöver du kunna arbeta strukturerat samt prioritera dina arbetsuppgifter för att skapa bästa möjliga arbetssättet.
Du använder din kompetens för att stötta både patienter och kollegor och tar gärna initiativ när det behövs. Genom din empatiska förmåga kan du sätta dig in i andras situation och bemöta olika situationer på ett professionellt och tryggt sätt.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/260204". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Psykologenheten Kontakt
Sanna Bäck sanna.back@regionvarmland.se Jobbnummer
9704829