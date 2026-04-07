Psykolog till Cancerrehabilitering Skåne Online, Helsingborg
Gör skillnad. Varje dag.
Är du på jakt efter din nästa utmaning att få möjlighet att utvecklas i din roll som psykolog tillsammans med ett härligt team? Har du ett intresse av att arbeta både digitalt och fysisk i din roll? Då kan detta vara det perfekta jobbet för dig! Vi har möjlighet att välkomna en psykolog på heltid på ett vikariat hos oss på Cancerrehabiliteringsmottagningen i Helsingborg och Cancerrehabilitering Skåne Online.
Vår fysiska mottagning Cancerrehabiliteringsmottagningen Helsingborg har upptagningsområde nordvästra Skåne och vår digitala mottagning Cancerrehabilitering Skåne Online är en regionövergripande resurs, både mottagningarna tillhör Ängelholms Sjukhus. Vi arbetar med att stötta patienter som genomgått cancersjukdom och cancerbehandling att leva ett så bra liv som möjligt med fokus på livskvalitet, välmående och värderad riktning. Arbetet utgör en stimulerande blandning mellan bedömning av individuella rehabiliteringsbehov, behandling traditionellt och digitalt, konsultativt arbete samt vård- och verksamhetsutveckling.
Som psykolog är du anställd på både Cancerrehabiliteringsmottagningen Helsingborg och Cancerrehabilitering Skåne Online. Du blir en del av ett interdisciplinärt rehabiliteringsteam. I teamet arbetar du tillsammans med arbetsterapeuter, dietist, fysioterapeuter, kuratorer, läkare, sexolog och två till psykologer. Via digitala mötesverktyg, 1177 invånartjänster, Stöd och behandlingsplattformen (SoB) och andra digitala lösningar erbjuder vi tillsammans personcentrerade rehabiliteringsprogram utifrån teambedömningar och behandling individuellt och/eller i grupp, allt med teamets samlade kompetens som utgångspunkt.
Som psykolog utför du, i anslutning till specialiserad cancervård och primärvård, sedvanlig psykologisk behandling individuellt och i grupp utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt och tillsammans med ditt team. Det finns möjlighet till stöd av och utbyte med erfarna kollegor på mottagningen, inom Region Skåne och Södra sjukvårdsregions cancerrehabilitering och vårt nationella nätverk.
Inom verksamheten bedrivs även utvecklingsprojekt. Två aktuella projekt är: 1) strukturerade arbetssätt för att uppmärksamma, bedöma och rikta insatser mot kognitiva svårigheter, exempelvis minnes- och koncentrationsproblem, där även digital kognitiv testning ingår, och 2) utveckling av en digital vårdprocess för unga vuxna som haft cancer i barndomen. Som psykolog har du en aktiv roll i dessa projekt. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård och som har erfarenhet från kliniskt och konsultativt arbete inom cancervård och rehabilitering. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Då vi använder digitala verktyg för att skapa en ökad tillgänglighet och en ökad personcentrering är god datorvana ett krav.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete inom somatisk vård, rehabilitering, cancervård och/eller cancerrehabilitering. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av att arbeta med behandling utifrån KBT/ACT och/eller neuropsykologisk erfarenhet och intresse. Har du erfarenhet av arbete inom områdena vi har våra utvecklingsprojekt inom ses det som meriterande.
För att bli framgångsrik i rollen behöver du vara utåtriktad och pedagogisk. Samtidigt behöver du kunna möta och förhålla dig till den somatiska vårdens förutsättningar och kompetens med nyfikenhet, flexibilitet och ödmjukhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi arbetar med löpande urval i denna rekrytering. Välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C317259".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
262 81 ÄNGELHOLM Arbetsplats
Region Skåne, Ängelholms sjukhus Kontakt
Anneli Skogsberg, Leg. Psykolog anneli.skogsberg@skane.se
9840188