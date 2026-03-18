Psykolog till Björkhagens HLM i Johanneshov

Prima Vård Sverige AB / Psykologjobb / Stockholm
2026-03-18


Varmt välkommen till Björkhagens HLM! Vi söker dig som är legitimerad psykolog till deltids uppdrag hos oss.

Vi hoppas att du, liksom vi, har ett genuint intresse av öka patienters livskvalité och att möta människor!

Tillsammans ser vi fram emot att välkomna dig till tjänsten som verkligen värnar om att ge individen de rätta förutsättningarna för ett hälsosamt liv!

Dina arbetsuppgifter
Vi söker en psykolog för arbete på vårdcentral. I din roll kommer du att arbeta med bedömning och behandling av patienter med psykisk ohälsa inom första linjens vård för vuxna. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat bedömning, rådgivning, stödjande samtal och guidad självhjälp. Du är trygg i att arbeta med kortare behandlingsserier för att ge fler patienter möjlighet till kontakt. Du har även en aktiv roll i vårt rehabteam där du tillsammans med läkare, sjuksköterska och rehabkoordinator arbetar för att varje patient ska ha en tydlig plan för återgång i arbete vid sjukskrivning. Vi arbetar på plats.

Tjänsten är belagd på vår mottagning Björkhagens HLM. Det kommer finnas möjlighet att kunna göra en del av besöken via digital bildöverföring på mottagningen. Vi har handledning i grupp med medarbetare från andra mottagningar inom Prima vård.

Vi söker dig som.

Är legitimerad psykolog
Arbetar utifrån KBT
Har god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska.

Meriterande: Arbetslivserfarenhet från primärvård

Anställning och ansökan:
Tjänsten är en tillsvidaretjänst. Vi applicerar provanställning. Vi hanterar ansökningar löpande, så passa på att sök redan idag!

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef, Pamela Diaz, pamela.diaz-sartori@primavard.se alt. 08-40915816

Vi ser verkligen fram emot din ansökan!



Vi undanber oss vänligen all kontakt med rekryterings- och bemanningsbolag.

Mottagning

Björkhagens HLM finns på Halmstadsvägen 41 i Johanneshov. Linje 17, station Björkhagen. Verksamheten har ca 9 200 listade patienter och består av husläkarmottagning, lab, psykosocialt team, hemsjukvård och BVC. Personalgruppen omfattar ca 30 medarbetare som tillsammans bidrar till en trivsam och stabil arbetsplats.

Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.

Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:
https://primavard.se/om-prima-vard

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/65".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Prima Vård Sverige AB (org.nr 559037-4699)

Arbetsplats
Björkhagens Husläkarmottagning

