Psykolog till Barnteamet på Habiliteringsmottagningen, Sollefteå
2025-10-27
Vill du ha ett roligt, utvecklande och spännande arbete med många aktiva och kompetenta kollegor? Vill du vara med och vidareutveckla habiliteringsmottagningen I Sollefteå? Då är detta möjligheten för dig!
Länsverksamhet Habilitering i Region Västernorrland är en länsgemensam klinik bestående av cirka 100 medarbetare. Habiliteringens målgrupp är personer med varaktiga funktionsnedsättningar där de största grupperna är intellektuell funktionsnedsättning, autism samt cerebral pares.
Vi arbetar i barn/ungdom/vuxen-team med tvärvetenskaplig inriktning som representerar medicinsk, neuropsykologisk, social och pedagogisk inriktning. I arbetet utgår vi från varje individs unika behov och förutsättningar och har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling.
På habiliteringen i Sollefteå finns två psykologtjänster varav en arbetar i barnteam och en arbetar i ett kombinerat ungdom/vuxenteam.
Vi söker nu en psykolog till barnteamet i Sollefteå. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
En god samverkan mellan olika yrkesgrupper är en nödvändighet för kvalitet i arbetet med barnet och deras nätverk. Som psykolog hos oss är dina arbetsuppgifter varierade och du kommer bland annat att:
Göra neuropsykologiska utredningar av varierande art och omfång
Diagnostisering, behandling och stöd till barn upp till och med 14 år och deras familjer
Konsultation och utbildningsinsatser till personalgrupper
Samarbeta med andra vårdgivare och organisationer
Hos oss kommer du ha tillgång till såväl intern som extern handledning och möjligheter till vidareutbildning.
Vi söker dig som
Är legitimerad psykolog
Har tidigare erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med funktionshinder
Har god kunskap i svenska och engelska i tal och skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om du
Har en vidareutbildning i neuropsykologi och kognitiv beteendeterapi
Har erfarenhet av NPF-utredningar
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Samarbetsförmåga
Flexibel
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
