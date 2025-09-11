Psykolog till barn- och ungdomsteam på könsidentitetsmottagning
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Könsidentitetsmottagningens uppdrag innefattar bedömning och utredning av könsdysfori för ställningstagande till behov av medicinsk könsbekräftande vård.
Uppdraget innebär även psykosocialt stöd inför och under uppstart av eventuell behandling samt vid behov även individuellt anpassad uppföljande kontakt därefter. Mottagningen är en regional verksamhet för personer med könsdysfori och är organiserad under Psykiatri Affektiva, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Enheten är sedan 2016 en helt åldersövergripande mottagning som tar emot både barn, ungdomar och vuxna. Mottagningen består i nuläget av cirka 20 personer inom professionerna psykiater, psykolog, socionom, sekreterare och enhetschef. Arbetet sker i två team: ett barn- och ungdomsteam 0-18 år och ett vuxenteam från 18 år och uppåt.
Denna typ av utredningar sker vid i huvudsak 6 motsvarande enheter runt om i landet. Från och med årsskiftet 2023/2024 bedrivs verksamheten som Nationell Högspecialiserad Vård.
Mottagningen har ett nära samarbete med övriga specialistenheter som ingår i könsdysforivården på Sahlgrenska universitetssjukhuset, det vill säga barn- och vuxenendokrinologi, plastikkirurgi, logopedi, reproduktionsmedicin och gynekologi.
Vad erbjuder vi?
Du får trevliga kollegor som är generösa med sin kunskap och egen erfarenhet av att vara i en läroprocess inom området. Tjänsten innebär ett spännande och utvecklande arbete inom ett fält som är i snabb förändring och i ständigt fokus för politisk och massmedial debatt.
Då könsdysforivården är ett fält som är under snabb utveckling och med stort behov av forskning har du goda möjligheter att bidra till utvecklingen av ny kunskap inom området.
Mottagningen är belägen i centrala lokaler i Göteborg. Flextid tillämpas och det finns även möjlighet att arbeta viss tid hemifrån vid behov.Publiceringsdatum2025-09-11Dina arbetsuppgifter
Under de utredande kontakterna samarbetar de olika professionerna inom teamen med både utredning och stöd utifrån patientens behov. Alla arbetar också med att ge information och stöd till vårdnadshavare/andra närstående. Detta arbete är mer omfattande när det gäller barn och ungdomar. I arbetet med barn och ungdomar är det också vanligt med kontakt med förskola/skola och eventuellt andra vårdgivare.
I det dagliga arbetet ingår att utföra utredningar med frågeställningar kring könsidentitet och könsinkongruens/könsdysfori för ställningstagande till medicinsk könsbekräftande vård. Utredningarna baseras på samtal med patienter och deras föräldrar/andra närstående, men kompletteras vid behov med inhämtande av annan information som bedöms lämplig
Till arbetsuppgifterna hör även:
Att utifrån ett barn- och ungdomspsykiatriskt perspektiv bedöma barnens/ungdomarnas könsinkongruens/könsdysfori i förhållande till eventuell samtidig psykiatrisk problematik och/eller neuropsykiatriska tillstånd.
Att genom samtal ge stöd och möjlighet för barnen och ungdomarna att utforska sin könsidentitet.
Att ge stöd och information till vårdnadshavare.
Att samverka med vårdgrannar kring enskilda ärenden.
Att utbilda/föreläsa i större och mindre sammanhang
Du kommer att arbeta i team tillsammans med barn- och ungdomspsykiater, kurator och barnendokrinolog.
Om dig
Du som söker skall vara legitimerad psykolog. Du skall ha god kommunikativ förmåga och med lätthet kunna uttrycka dig i tal och skrift samt känna dig bekväm med att tala inför grupper.
Erfarenhet från arbete inom Barn- och ungdomspsykiatri eller liknande verksamhet är viktig för tjänsten. Det är även meriterande med tidigare erfarenhet av att möta patientgruppen, men inget krav. Viktigast är en nyfikenhet och ett intresse för området.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Egenskaper som samarbetsförmåga, självständighet och en god empatisk förmåga värderas högt.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
