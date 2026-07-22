Psykolog till Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Ludvika
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Psykologjobb / Ludvika Visa alla psykologjobb i Ludvika
2026-07-22
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) Region Dalarna erbjuder specialistvård för barn och ungdomar upp till 18 år med allvarligare psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Nu finns möjlighet för dig som legitimerad psykolog att bli en del av vårt team på BUP-mottagningen i Ludvika. Tjänsten har huvudsaklig placering i Ludvika, men arbete kan även förekomma på andra enheter inom verksamheten vilket innebär att resor kan ingå i tjänsten. Tjänsten passar dig som vill arbeta brett med bedömning, behandling och utredning i en verksamhet där teamarbete, klinisk kvalitet och professionellt omdöme värderas högt. Här finns utrymme att bidra med perspektiv och erfarenheter i en verksamhet som är under fortsatt utveckling. Vårt uppdrag är brett och omfattar bland annat trauma, depression, självskadebeteende, ångest, tvång, ätstörningar, sömnstörningar samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD och autism. Vi arbetar tvärprofessionellt för att säkerställa välgrundade bedömningar och träffsäkra insatser med hög kvalitet. BUP Region Dalarna består av fem öppenvårdsmottagningar samt regionsgemensamma resurser i form av akutteam, heldygnsvård (avdelning 68), familjeterapienhet och ätstörningsenhet. Vi befinner oss i en pågående förändringsresa där vi utvecklar våra arbetssätt för att möta framtidens behov inom barn- och ungdomspsykiatrin. BUP-mottagningen i Ludvika är belägen vid Ludvika lasarett, i trivsamma lokaler och en lugn miljö. Här arbetar ett professionellt och engagerat team bestående av sjuksköterskor, kurator, psykolog, läkare, arbetsterapeut, medicinsk sekreterare och chef. Arbetsklimatet präglas av öppenhet, samarbete och en stark gemensam ambition att ge barn och ungdomar god vård. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där medarbetare känner trygghet, har möjlighet att påverka och stöttar varandra i det kliniska arbetet. Ludvika erbjuder dessutom goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Här finns närhet mellan arbete och vardag, god överblickbarhet och möjligheten att verka i en verksamhet där du som medarbetare kan göra tydlig skillnad - både i det kliniska arbetet och i verksamhetens fortsatta utveckling.
ArbetsuppgifterNeuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar i samarbete med övriga yrkeskategorier
Bedömning av psykisk ohälsa inom specialistpsykiatrin
Psykologisk behandling, i första hand KBT, enskilt och i grupp
Deltagande i teamkonferenser samt samverkan med vårdnadshavare, skola och andra aktörerPubliceringsdatum2026-07-22KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad psykolog
Tidigare erfarenhet av att arbeta i team samt tidigare erfarenhet av arbete med barn och ungdomar
Erfarenhet av psykiatriska bedömningar liksom behandlings- och utredningsarbete
Minst grundläggande psykoterapeututbildning inom KBT
Körkort B
Meriterande:
Psykolog med specialistutbildning inom klinisk barn- och ungdomspsykologi, klinisk vuxenpsykologi, neuropsykologi, eller psykologisk behandling/psykoterapi
Du som person:
Vi söker dig som är trygg i din professionella roll och som värdesätter det kliniska mötet. Du arbetar strukturerat och självständigt samtidigt som du bidrar aktivt till teamets arbete. Vidare har du ett lösningsfokuserat förhållningssätt och trivs med att bidra till verksamhetens utveckling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som bidrar till ett gott samarbetsklimat genom ett lyhört, professionellt och respektfullt bemötande.
Vad vi erbjuder dig
En stöttande arbetsmiljö med kollegialt stöd i det kliniska arbetet
Möjlighet att bidra i en verksamhet under utveckling
Introduktion och stöd i din professionella utveckling
Handledningsmöjligheter och kollegialt stöd
Vi värdesätter och uppmuntrar fördjupning inom relevanta kliniska områden
Friskvårdsbidrag (2000 kr/år) samt tillgång till personalgym och gruppträning
Välkommen med din ansökan. Urval sker löpande och intervjuer kommer att påbörjas vecka 31.
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister via ett digitalt registerutdrag alternativt i obrutet kuvert enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Kontakter fritext
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:686". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Kristian Bergman kristian.bergman@regiondalarna.se 0240-495531 Jobbnummer
10009234