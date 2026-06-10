Psykolog till Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Ängelholm
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Psykologjobb / Ängelholm Visa alla psykologjobb i Ängelholm
2026-06-10
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Är du psykolog med stort intresse för barn- och ungdomspsykiatri? Uppskattar du variation och utmaning i arbetet, men samtidigt tryggheten i att arbeta i team? Välkommen att utvecklas i din roll hos oss på Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning i Ängelholm som nu utökar med en psykologtjänst!
Barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) i Skåne består av öppenvård, heldygnsvård och specialteam. Öppenvården är uppdelad i fyra geografiska områden samt område Första Linjen som har enheter i hela Skåne. Verksamhetens uppdrag avser specialiserad barn- och ungdomspsykiatri för patienter upp till 18 år. Inom Bup-specialistvård är uppdraget att ge insatser till patienter med medelsvår till svår psykisk ohälsa.
Område barn- och ungdomspsykiatri Helsingborg/Ängelholm/Landskrona bedriver öppenvård i form av mottagning samt mellanvård, i vilken familjedagvård och spädbarnsverksamhet ingår. De tre mottagningarnas storlek är proportionell i förhållande till respektive upptagningsområde, där Helsingborg är den största, Ängelholm den mellersta och Landskrona den minsta mottagningen. Området samarbetar med åtta andra kommuner; Båstad, Klippan, Åstorp, Örkelljunga, Bjuv, Höganäs, och Svalöv samt Malmö där heldygnsvården är lokaliserad.
Bup i Skåne är en ackrediterad universitetsjukvårdsenhet vilket bland annat innebär ett nära samarbete med medicinska fakulteten vid Lunds universitet avseende både forskning och utbildning. Vi värdesätter intresse och erfarenhet från forskning och utbildning vid tillsättning av våra tjänster.
Vi på Bup i Ängelholm är organiserade i två allmänpsykiatriska mottagningsteam. Utrednings- och behandlingsarbetet inom verksamheten bedrivs i tvärprofessionella team som präglas av ett nära samarbete mellan olika yrkesgrupper. Vi erbjuder introduktion/utbildning, mentorskap och goda möjligheter för handledning. I vårt arbete tar vi tillvara på den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har. Tillsammans med dig vill vi skapa trygg och säker vård för våra patienter!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-10Arbetsuppgifter
Vi ser nu fram emot att välkomna en psykologkollega för en tillsvidaretjänst! Som psykolog hos oss arbetar du i team tillsammans med kurator, arbetsterapeut, sjuksköterska och läkare. Du arbetar med kvalificerat bedömnings-, utrednings- och behandlingsarbete, både enskilt och i grupp enligt Bup Skånes standardiserade vårdprocesser. Arbetsuppgifterna består även av nätverksarbete, teamkonferenser, konsultationer samt deltagande i verksamhetens utveckling, utbildningsinsatser och metodutveckling. En viktig del i arbetet är samverkan kring patienten både inom verksamheten och med vårdgrannar, samt övriga samarbetspartners som patienten kommer i kontakt med.
Vår mottagning präglas av god stämning och medarbetare med hög kompetens. Vi värnar om ett gott arbetsklimat och arbetar kontinuerligt med utveckling. Digitala lösningar är väletablerade på mottagningen och möjligheter till hemarbete finns.
Om du är nyfiken på att höra mer om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande om du tidigare har arbetat inom psykiatri och/eller har erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och familj, gärna inom barn- och ungdomspsykiatri.
Vi söker en kollega som är duktig på att samverka både internt och externt. Du har ett stort engagemang, en ödmjukhet och flexibilitet. Eftersom du arbetar i team med övriga professioner på mottagningen är mycket god samarbetsförmåga en förutsättning. En stor del av arbetet kräver även självständighet och därför behöver du vara ansvarfull, samt både trivas med och ha erfarenhet av självständigt arbete. Vi ser det som en självklarhet att du har ett gott bemötande och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Som en del av den lämplighetsprövning, inför beslut att erbjuda arbete, kan det komma att göras en kontroll ur misstanke- och belastningsregistret. Läs mer här om när en kontroll kan bli aktuell: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/att-jobba-i-region-skane/villkor-och-formaner/#418025
I denna rekrytering tillämpar vi ett löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
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kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331152". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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291 89 SKÅNE Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Johanna Rydbergh, Enhetschef Johanna.Rydbergh@skane.se 0431-81952 Jobbnummer
9957891