Psykolog till Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Mellanvård och Ät-team i
2025-10-10
Gör skillnad. Varje dag.
Är du legitimerad psykolog med ett stort intresse för barn- och ungdomspsykiatri? Hos oss får du möjlighet att bidra i ett meningsfullt och stimulerande arbete som en del av ett engagerat och tvärprofessionellt team. Välkommen att utvecklas i din roll hos oss på Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Ystad!
Barn- och ungdomspsykiatrimottagningen (Bup) i Ystad består av en öppenvårdsmottagning, en mellanvårdsenhet, ett späd- och småbarnsteam samt ett ätstörningsteam. Vi är en medarbetargrupp på cirka 45 medarbetare bestående av sjuksköterskor, psykologer, psykoterapeuter, hälso- och sjukvårdkuratorer, kuratorer, barnpsykiatriker, ST-läkare, underläkare, medicinska sekreterare, fysioterapeut, arbetsterapeut, PTP-psykologer och enhetschefer. Under terminerna har vi ofta socionomkandidat, psykologkandidat och sjuksköterskestuderande på plats.
Mellanvården arbetar främst med barn och unga med komplex problematik som kräver mer intensiv eller omfattande behandling än den som kan ges i öppenvården och ätstörningsteamet arbetar främst med anorexi och andra ätstörningsdiagnoser.
Bup Ystad har ett positivt och stödjande arbetsklimat med en medarbetargrupp som tillsammans innehar en bred kunskap och mångårig erfarenhet. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-10-10Arbetsuppgifter
Vi ser nu fram emot att välkomna en ny psykologkollega till oss!
Som psykolog hos oss ingår du i team bestående av läkare, psykolog, kuratorer, sjuksköterska, medicinsk sekreterare, fysioterapeut och arbetsterapeut. Tillsammans med teamet genomför du utredning, bedömning, diagnostisering och behandling av våra patienter. Du deltar vid teamets behandlingskonferenser, och är en viktig del i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Vår verksamhet utmärks av en bred barn- och ungdomspsykiatrisk kompetens med stort fokus på utvecklingsfrågor och tvärprofessionellt samarbete mellan de olika yrkesgrupperna.
Som psykolog hos oss har du en viktig roll med stor möjlighet till inflytande över arbetet. Arbetet är omväxlande och innebär att både självständigt och tillsammans med teamet ta dig an vår målgrupp. Patientgruppen har ofta en komplex sjukdomsbild som kräver en mångfacetterad vård.
Behandlingsformerna varierar för att passa barn och unga i olika åldrar och för att på bästa sätt matcha familjernas problematik. Vår behandling är familjebaserad, vi ger föräldrarna kunskap och stöd för att på hemmaplan kunna arbeta för ett tillfrisknande. Vi erbjuder familjeterapi, individuella samtal, psykopedagogiska interventioner, gruppbehandling, fysioterapi och arbetsterapi. Vårt arbetssätt är patientorienterat och flexibelt, och vi har ett nära samarbete med kollegor, vårdgrannar och myndigheter.
Vi har ett upplägg med individuellt anpassad introduktion, handledning och mentorskap, samt att teamen har kontinuerlig handledning av extern handledare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med behörighet att verka inom svensk sjukvård och har språkkunskaper i svenska som motsvarar lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Då resor i tjänsten kan förekomma är giltigt B-körkort ett krav. Du har därtill tidigare erfarenhet av att arbeta som psykolog med barn och unga, gärna från barnpsykiatrin. Erfarenhet av arbete inom ätstörningsvård är meriterande samt utbildning som KBT-terapeut
Det är viktigt att du har god problemlösningsförmåga samt ett gott omdöme i dina avvägningar och prioriteringar. Därtill har du en god samarbetsförmåga, vilket visar sig i att du är en lagspelare och för en god dialog med kollegor och andra samverkanspartner. Vi arbetar målmedvetet för att vara en attraktiv arbetsplats och en del av detta är att erbjuda våra medarbetare möjlighet att ha inflytande över innehåll och upplägg i det egna arbetet. Vi ser därför att du är delaktig i vårt utvecklingsarbete och att din specifika kompetens kan bidra på olika plan. Därtill diskuterar vi gärna möjligheter till vidareutbildning när du landat i din roll hos. Du behöver ha en god förmåga att kommunicera både i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att ske innan eventuell anställning.
Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att vi kan komma att kontakta och intervjua sökande redan innan annonsens sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
