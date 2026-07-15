Psykolog till Barn- och ungdomspsykiatrimottagning i Hässleholm
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Psykologjobb / Hässleholm Visa alla psykologjobb i Hässleholm
2026-07-15
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Vill du göra skillnad för barn, ungdomar och deras familjer i en viktig fas av livet? Vi söker nu en engagerad psykolog till ett graviditetsvikariat på minst ett år inom Barn- och ungdomspsykiatrins öppenvård i Hässleholm. Hos oss blir du en del av ett team med bred kompetens, där samarbete, utveckling och patientens bästa står i fokus. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med goda möjligheter att bidra med din kunskap och samtidigt utvecklas i din professionella roll.
Inom Barn- och ungdomspsykiatrin i Hässleholm finns traditionell öppenvård som är basen i den kliniska verksamheten samt spädbarnsverksamhet och tillgång till mellanvårdsinsatser som utgår från Kristianstad. Verksamheten bedrivs i tvärprofessionella team med bred kompetens och vi har även etablerat funktionella team med inriktning mot specifika problemområden.
Barn- och ungdomspsykiatri (Bup) öppenvård erbjuder bedömning, behandling och utredning till barn/ungdomar och deras familjer i Hässleholm, Perstorp och Osby kommun. Vårt team består av cirka 30 medarbetare i skilda yrkeskategorier såsom psykologer, läkare, kuratorer, arbetsterapeut, sjuksköterskor samt medicinska sekreterare. Vi har ett kreativt och positivt arbetsklimat där vi värnar om varandra.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Som psykolog handlar ditt arbete om att göra bedömningar, utredningar och ge behandling till barn och ungdomar upp till 18 år. I tjänsten ingår även samverkan med vårdgrannar, som exempelvis skola och socialförvaltning. Du arbetar såväl självständigt som i samarbete med övriga medarbetare i teamet. Resor i tjänsten kan förekomma.
Beroende på din bakgrund och kompetens kan det finnas goda möjligheter till vidareutveckling genom utbildning utifrån verksamhetens behov.
Observera att tjänsten är ett graviditetsvikariat på minst 1 år.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med rätt att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Då resor i tjänsten förkommer är giltigt B-körkort ett krav.
Vi ser det som meriterande om du har:
• KBT-steg 1.
• Erfarenhet av arbete med DBT.
• Erfarenhet av att genomföra neuropsykiatriska utredningar.
• Kunskaper inom journalsystemet Melior ses som en fördel.
• Erfarenhet av arbete med barn/ungdomar och familjer.
• Vi ser gärna att du har en multikulturell erfarenhetsbas och det är meriterande med kunskap i flera språk.
• Erfarenhet av arbete med späda och små barn.
• Erfarenhet av att utreda späda och små barn 0-6 år.
För att trivas i rollen känner du ett starkt engagemang för barn och deras uppväxtvillkor. Arbetet förutsätter att du kan hantera stressfulla situationer med ett lugn och att du är ansvarsfull som person med ett stort intresse av att arbeta med familjer med komplex livs- och familjesituation. Som person är du även stabil, initiativrik och du trivs med att arbeta såväl i team som självständigt. Vi verkar för en arbetsmiljö där regionens värdegrunder finns med oss i vårt dagliga arbete och vi ser gärna att du besitter samma värderingar. Stor vikt kommer att läggas vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att ske innan eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336579". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
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281 25 HÄSSLEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Enhetschef Bup Hässleholm
Peter Dagius Peter.Dagius@skane.se 0451-29 66 24 Jobbnummer
10003750