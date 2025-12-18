Psykolog Till Barn- Och Ungdomsmedicinska Mottagningen (bumm)
Verksamhetsområde Kvinnor-Barn omfattar BB Södertälje, Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM) samt Gynekologi och kvinnosjukvård.
Vi är ett familjärt verksamhetsområde, med ca 200 medarbetare, som arbetar nära varandra, oavsett profession. Hos oss är patienten och familjen alltid i fokus. Med hög delaktighet och korta beslutsvägar finns en stor möjlighet att göra skillnad som medarbetare. Centralt i vår verksamhet är en inkluderande atmosfär som drivs av hög kompetens, god stämning, starkt engagemang och en öppenhet för förändring.
Psykolog till Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen (BUMM) på Södertälje sjukhus
Vår mottagning bedriver öppenvård för barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år. Vi jobbar med allmänpediatrisk verksamhet och särskilda behandlingsteam (astma/allergi, obesitas, gastro, urologi och neuropsykiatri). I teamen ingår olika yrkeskategorier såsom läkare, psykologer, dietist, sjuksköterskor och undersköterskor.
Vi söker dig som kan förmedla känslan till barn och ungdomar som besöker vår mottagning att just de är viktiga. Kan du ge råd till en orolig förälder vars barn utrycker oro och nedstämdhet? Då söker vi dig med stort intresse för psykiska hälsa hos barn och ungdomar i åldrarna 6-18 år.
Dina personliga egenskaper:
Arbetet kräver både förmåga till självständigt arbete och god samarbetsförmåga. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt trivas i rollen som utbildare och konsult till kollegor och andra samverkansparter. Uppdraget ställer höga krav på flexibilitet, att kunna växla sammanhang och att du strävar efter att utvecklas.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Dina kvalifikationer:
• Leg. psykolog med minst 2 års erfarenhet av kliniskt arbete med barn och unga och deras vårdnadshavare enligt evidensbaserade insatser och behandlingar
• Steg 1 i KBT
• Kompetens inom utvecklingspsykologi
• Kunskaper i svenska motsvarande nivå C1 är ett krav.
Meriterande:
• Erfarenhet av gruppbehandlingar och/eller föreläsningar
• En god förmåga att samverka med socialtjänst, skolhälsovård och BUP är för denna tjänst viktig Tidigare erfarenhet av föräldrastödjande insatser i neuropsykiatri och att möta familjer i kris är extra meriterande.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, heltid. Tillträde enligt överenskommelse
Ditt sjukhus genom karriären:
Vi är stolta över att vara ett mellanstort akutsjukhus med korta beslutsvägar och närvarande chefer. Vi har en stöttande kultur som ger dig möjlighet att växa i din roll och få nya utmaningar. Vi är cirka 1300 medarbetare.
Anställningsförmåner:
Friskvårdsbidrag
Personalgym, inomhus och utomhus
Friskvårdsrabatter
Ersättning vid sjukvårdsbesök
Fler semesterdagar efter du fyller 40
Kompensation vid föräldraledighet
Läs mer om fler förmåner på vår webb: Våra förmåner (sodertaljesjukhus.se)
Du tar dig till Södertälje sjukhus med pendeltåg, buss eller bil. Vi har cykelgarage för dig som vill cykla hit. För dig som bor i Stockholm kan direktbussen från Liljeholmen vara det snabbaste alternativet, sök i SL-appen efter Polhemsgatan (Södertälje).
Ditt sjukhus genom livet:
Vi brukar säga att vi är Ditt sjukhus genom livet, eftersom vi finns här för våra patienter under livets alla skeden. Vi erbjuder specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, obstetrik-gynekologi, pediatrik, geriatrik, palliativ vård och ASIH. Vår akutmottagning och förlossning har öppet dygnet runt. Vi har också en omfattande radiologisk verksamhet. Hos oss finns en trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi är en del av Region Stockholm.
