Psykolog till barn- och ungdomshabiliteringen
Region Gävleborg, VO Habilitering och Barnpsykiatri / Psykologjobb / Bollnäs Visa alla psykologjobb i Bollnäs
2026-06-15
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Barn- och ungdomshabiliteringen är en specialistverksamhet som ansvarar för habiliterande insatser till barn och ungdomar 0-17 år med rörelsenedsättning, intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Vi utgår från barnets behov, följer dess utveckling över tid och arbetar i team. I Bollnäs är vi ett engagerat tvärvetenskapligt team som arbetar i nära samverkan med teamet i Hudiksvall vilket skapar god tillgänglighet för våra patienter.
"Det finns goda utvecklingsmöjligheter inom verksamheten och ett driv att identifiera förbättringsområden att arbeta med långsiktigt" säger Kristina Wirén, legitimerad psykolog och specialist i psykologisk behandling/psykoterapi.
Är du intresserad att vara en del av detta? Tveka inte, sök till oss redan idag!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Vi har den gemensamma patienten i fokus och vill att du som psykolog blir delaktig i vårt arbete med personcentrerade vårdprocesser, nya arbetsmodeller samt vara ett kunskapsstöd till andra professioner i teamet. Vi ser utvecklingen av digital vård som en viktig del i att säkra upp vården för våra barn och ungdomar i framtiden.
Det finns kollegialt stöd inom våra verksamheter och du har möjlighet att få handledning om du har behov av det. Hos oss är den ena dagen inte den andra lik och det är den variationen som gör arbetet både stimulerande och utmanande.
Grunduppdraget för psykologer inom vår verksamhet innefattar
• utredning och diagnosticering av misstänkt autism hos barn till och med fem år
• kognitiva bedömningar av barn och ungdomar 0-17 år
• behandlingsinsatser till barn och ungdomar med autism, rörelsenedsättning, intellektuell funktionsnedsättning samt deras familjer och nätverk
• behandling som sker genom föräldrautbildningar samt psykologisk behandling i grupp eller individuellt
• teamarbete med andra yrkeskategorier
• samverkan med andra hälso- och sjukvårdsaktörer samt kommunala aktörer som till exempel Elevhälsan.
Hos oss får du
• ett varierat och meningsfullt arbete
• arbeta självständigt men även tillsammans med engagerade, ansvarsfulla och kompetenta kollegor som kan rådfrågas vid behov
• möjlighet att vara med och påverka samt utveckla vår verksamhet
• kontinuerlig handledning vid behov.
Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida!https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och intresse av att arbeta i team. Du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter samt strukturera, planera och prioritera. Du tar egna initiativ inom ramen för ditt uppdrag som psykolog men även verksamhetens gemensamma arbetsuppgifter.
I rollen som psykolog ska du
• vara legitimerad psykolog eller ha godkänd psykologexamen.
För den här tjänsten är det meriterande om du har vidareutbildning i neuropsykologi. Det är även meriterande om du har erfarenhet av behandling och utredning gällande barn och ungdomar med funktionsnedsättning och psykiatriska tillstånd, och erfarenhet av psykosocialt stöd- och behandlingsarbete med barn, ungdomar och familjer.
Vänligen ansök så snart som möjligt då urval och telefonintervjuer kan komma att ske löpande vid stort intresse för vikariatet. Slutgiltiga intervjuer kommer att ske under vecka 30.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-10-01 eller enligt överenskommelse
Tidsbegränsad anställning till och med 2027-09-30.
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1720". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Habilitering och Barnpsykiatri Kontakt
Linda Sjöberg, psykolog linda.m.sjoberg@regiongavleborg.se 072-244 24 59 Jobbnummer
9964334