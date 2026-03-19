Psykolog till Barn- och ungdomshabiliteringen
Region Örebro län / Psykologjobb / Nora Visa alla psykologjobb i Nora
2026-03-19
, Lindesberg
, Örebro
, Lekeberg
, Karlskoga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Örebro län i Nora
, Lindesberg
, Örebro
, Karlskoga
, Hallsberg
eller i hela Sverige
Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete och ingå i ett team med engagerade och kunniga medarbetare? Vill du vara med och göra skillnad för barn och unga med funktionsnedsättning och deras familjer? Då ska du söka dig till oss!
Vi söker nu en psykolog till en tillsvidareanställning till vårt multiprofessionella team i norra länsdelen. Tjänsten är placerad i Nora, men visst arbete kan även förekomma i Örebro.
Barn- och ungdomshabiliteringen erbjuder stöd och behandling till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar samt deras familjer och nätverk. I team samarbetar flera olika yrkesprofessioner. Hos oss finns kurator, logoped, psykolog, specialpedagog, läkare, sekreterare, enhetschef, arbetsterapeut och fysioterapeut.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
I uppdraget arbetar du med barn/ungdomar med funktionsnedsättning i åldrarna 0-21 år samt deras familjer. Hos oss får du ett spännande och lärorikt arbete med varierande arbetsuppgifter samt en omväxlande vardag.
I arbetet ingår att göra kognitiva kartläggningar och bedömningar, ge behandling individuellt till barn och ungdomar samt ge föräldrastöd. I tjänsten ingår att tillsammans med andra hålla i viss gruppverksamhet. Du planerar, bedömer och genomför insatser självständigt och tillsammans med andra proffessioner i teamet. Vid behov samverkar du med samarbetspartners runt det enskilda barnet och familjen, såsom förskola, skola, fritids, korttidsboende med mera.
Du ingår i en psykologgrupp på Barn- och ungdomshabiliteringen bestående av 13 psykologer som har regelbunden extern handledning samt gemensam metod- och kompetensutveckling. När du är nyanställd har du den första tiden en mentor i den egna profession samt erbjuds internutbildning inom verksamheten. Vi strävar efter att ha en bredd i psykologgruppen vad gäller behandlingsmetoder och teoretisk inriktning.
Hos oss får du intressanta och omväxlande arbetsuppgifter. Tror du att detta är ett arbete som passar dig, är du varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Legitimerad psykolog. Körkort erfordras då resor ingår i tjänsten. Erfarenhet av arbete med barn/ungdom och/eller personer med funktionsnedsättningar är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, flexibilitet och bra bemötande.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:255". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Tf enhetschef
Malin Wedebrand 019-602 22 41
9807504