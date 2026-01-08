Psykolog till Barn- och ungdomsentrén, Region Västernorrland
Region Västernorrland / Psykologjobb / Sundsvall Visa alla psykologjobb i Sundsvall
2026-01-08
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vill du vara en viktig del i att utveckla en ny verksamhet? Välkommen till oss!
Region Västernorrland har beslutat om att lyfta första linjen-uppdraget för barn och unga i åldern 6-17 år med lindrig till medelsvår psykisk ohälsa som ett särskilt uppdrag inom Primärvården. Verksamheten möter barn och unga från hela länet digitalt och fysiskt och våra mottagningar finns centralt på två orter i länet, Sundsvall och Örnsköldsvik. Nu söker vi en psykolog till Barn- och ungdomsentrén i Sundsvall. Tjänsten avser ett vikariat på ett år, på heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Vi värdesätter teamarbete högt för att tillsammans sköta vårt uppdrag och utveckla vår verksamhet.
Psykolog till Barn- och ungdomsentrén, Region VästernorrlandPubliceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
Som psykolog hos oss arbetar du i tvärprofessionellt team tillsammans med kuratorer och arbetsterapeuter med det särskilda uppdraget första linjens psykiatri för barn och unga inom Primärvården. Målet med verksamheten är att med tidiga insatser förebygga svårare psykisk ohälsa. I det kliniska arbetet ingår bedömning, behandling, psykopedagogiskt arbete, remittering och samverkan.
I uppdraget kommer du även ge konsultation till övriga samverkanspartner inom regionen och kommunen som arbetar med och möter psykisk ohälsa.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad psykolog
Har minst 1 års erfarenhet av psykologisk behandling gärna av barn och unga under 18 år
Har goda kunskaper i NCS Cross
Har B-körkort
Det är meriterande om du
Har erfarenheter av patientarbete inom psykiatri
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Självgående
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen. Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "30:2026:002". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Malin Lindberg +4660135252 Jobbnummer
9674184