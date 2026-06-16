Psykolog till Barn och föräldrahälsan Länsklinik, Region Norrbotten
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2026-06-16
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Vill du arbeta i en engagerad, kunnig och positiv arbetsgrupp sök då psykologtjänst hos oss på Barn-och föräldrahälsan Länsklinik. Organisatoriskt kommer du att tillhöra Mödra- och Barnhälsovårdspsykologerna. Inom Länskliniken arbetar i dag fjorton psykologer, varav sju psykologer inom Mödra- och Barnhälsovården och åtta psykologer inom Barn- och Ungdomshälsan.
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med B-körkort. Meriterande är tidigare arbete inom Mödra- och Barnhälsovård alternativt erfarenhet av arbete med små barn. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Du har god samarbetsförmåga då du värderar och ser nyttan av samarbete med andra. Du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Du är initiativtagande och relationsskapande.
Det här får du arbeta med
Du kommer att möta blivande föräldrar, föräldrar och barn i åldersgruppen 0-5 år. Tyngdpunkten ligger på förebyggande arbete och tidiga insatser. Som psykolog inom enheten bidrar du till att i samarbete med personalen på länets hälsocentraler främja psykisk hälsa och förebygga ohälsa genom konsultationer och direkta insatser för blivande föräldrar, föräldrar och barn. Arbetet är omväxlande, utvecklande och inkluderar bland annat; konsultation, metodutveckling och fortbildning av personal, kartläggning/bedömning och samtalsbehandling, råd och stöd i föräldraskapet samt utvecklingsbedömning på BVC-nivå. Du kommer att samverka med barnets övriga nätverk och viktiga vårdgrannar. Arbetet bedrivs till stor del självständigt och kan i hög grad planera dina arbetsdagar och upplägg utifrån de arbetsuppgifter som ingår. Alla hälsocentraler i Norrbottens län är vårt arbetsområde. Vissa resor ingår i jobbet, men kan ofta planeras med god framförhållning. Placeringsort i Norrbottens län.
Det här erbjuder vi dig
Regelbunden professionshandledning i grupp
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid, dagtid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "206975". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
971 89 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Svergies psykologförbund
Maria Tiensuu maria.tiensuu@norrbotten.se +46768047098 Jobbnummer
9966517