Psykolog till avdelningen för elevhälsa och samordning
2026-03-02
Vill du vara en del i arbetet för en tillgänglig gymnasieskola för alla elever? På avdelningen för elevhälsa och samordning arbetar flera professioner med att på olika sätt stödja, utveckla, kvalitetssäkra och samordna elevhälsoarbetet på våra gymnasieskolor. Verksamheten arbetar utifrån uppdrag från skolor, förvaltningsledning samt nämnd. Målet för verksamheten är att bidra till att undanröja hinder för våra elevers lärande och att eleverna ska må bra, utvecklas positivt utifrån sina förutsättningar i syfte att klara utbildningens mål.
Nu söker vi en psykolog med stort engagemang för elevers lärande, hälsa och utveckling. Tjänsten ligger under enheten för medicinska och psykologiska elevhälsan där förvaltningens personal inom hälso- och sjukvård är samlad under en egen enhetschef. Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Psykologens uppdrag är att bistå skolan med psykologisk kompetens på samtliga organisatoriska nivåer och att bidra till skolutveckling, en välfungerande elevhälsa för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att:
• Handleda och informera skolans personal för ökad förståelse, bemötande och kunskap kring olika funktionsvariationer och psykisk ohälsa
• Genomföra fortbildning av skolans personal
• Genomföra bedömning och utredning av elever samt vid behov remittera vidare
• Samtala med enskilda elever ur hälsofrämjande och förebyggande perspektiv
• Arbeta och samtala med elever i grupp
• Samverka med elevens vårdnadshavare, skolans personal, externa myndigheter
• Delta i skolornas elevhälsoteam för att tillföra psykologisk kompetens
• Delta i utvecklingen av den psykologiska elevhälsan
• Delta i skolans systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete
• Delta i patientsäkerhetsarbetet
• Dokumentation och journalföringKvalifikationerKvalifikationer
• Psykologexamen (300 hp)
• 12 månaders PTP-tjänstgöring för legitimation
• Minst ett års erfarenhet av yrket
• God digital kompetens
• God insikt i skolans mål och styrdokument
• God svenska i tal och skrift.
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete som psykolog inom elevhälsa
• Erfarenhet av skolbaserade främjande/förebyggande program för psykisk hälsa, såsom YAM, eller likvärdiga
• Erfarenhet av normkritiska/likabehandlings- eller brottsförebyggande insatser i skolmiljö, såsom Machofabriken eller likvärdiga
• Erfarenhet av motiverande samtal (MI) som samtalsmetod
• Erfarenhet av arbete i journalsystemet Prorenata.
Uppdraget som psykolog kräver att du är trygg i din yrkesroll och har förmågan att hantera komplexa frågor på både individ- och systemnivå. Du analyserar problem, hittar lösningar och driver ditt arbete självständigt och strukturerat. Du anpassar dig lätt till förändrade förutsättningar, tar till dig ny information och ser möjligheter i nya situationer. Därtill kommunicerar du tydligt, lyssnar aktivt och skapar förtroende i möten med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du samarbetar väl med andra professioner och arbetar relationellt, med respekt och lyhördhet. Vidare värdesätter du olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra.
I tjänsten ingår:
• Professionsspecifik introduktion
- Regelbundna nätverksträffar för kollegialt lärande, erfarenhetsutbyte, fortbildning och information
- Deltagande i professionsspecifikt kvalitets- och utvecklingsarbete
- Fortlöpande professionsspecifikt stöd från samordnade psykolog och verksamhetschef
- Extern handledning
Om arbetsplatsen
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens elevhälsa är HBTQI-certifierad vilket förstärker det strategiska arbetet med syfte att skapa en god arbetsmiljö och ett HBTQI-kompetent och inkluderande bemötande i våra verksamheter. Vill du veta mer om oss? Besök: Elevhälsa - Malmö stad
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi cirka 1800 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att ungdomar och vuxna ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde:2026-08-17 eller enligt överenskommelseÖvrig information
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Du beställer utdraget via Polisens hemsida på https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
