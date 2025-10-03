Psykolog till Ätstörningsteamet Öppenvård BUP, Sundsvall
Region Västernorrland / Psykologjobb / Sundsvall Visa alla psykologjobb i Sundsvall
2025-10-03
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Länsverksamhet Barn- och ungdomspsykiatri i Västernorrland är en länsgemensam klinik med runt 120 medarbetare. Öppenvårdsverksamheten bedrivs i Örnsköldsvik, Sollefteå, Härnösand, Sundsvall och Ånge. I Sundsvall finns även en slutenvårdsverksamhet samt en mellanvårdsverksamhet.
Barn- och ungdomspsykiatrin erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn- och ungdomar och deras familjer. Här erbjuds behandlingar och stöd för alla psykiatriska tillstånd . Vi använder olika behandlingsmetoder, såväl individuellt som i grupp, som vilar på systemiskt, beteendeanalytiskt och neuropsykiatriskt synsätt.
BUPs vision är att leverera en vård av högsta kvalité i en sammanhållen och effektiv vårdprocess, för att det är angeläget att barn- och ungdomar får den hjälp och stöd de behöver vid psykisk ohälsa. Därför präglas det värdefulla arbetet av professionell vård, med god samverkan både inom kliniken och med samverkanspartners. Våra medarbetare har en bred kunskap och god erfarenhet av att möta och hjälpa barn, ungdomar och deras familjer.
Ätstörningsteamet är ett multimodalt team med läkare, psykologer och kuratorer. Vi har god tillgång till dietist- samt fysioterapeutiska insatser.
Nu söker vi en psykolog till teamet. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Psykolog till Ätstörningsteamet Öppenvård BUP, SundsvallPubliceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
Som psykolog i ätstörningsteamet kommer du att arbeta med bedömning av ätstörning och eventuell samsjuklighet samt behandla ätstörningsproblematik. Vi arbetar främst med familjebaserad behandling (FBT) men även med KBT-E. Visst arbete med neuropsykiatriska utredningar kan förekomma. Arbetsuppgifterna innefattar även föräldraföreläsningar samt konsultation om ätstörningar till de övriga mottagningarna på BUP.
Vanliga arbetsuppgifter är bland annat:
Barnpsykiatrisk bedömning och behandling av ätstörning samt viss samsjuklighet
Barnpsykiatriska utredningar
Föräldraföreläsningar
Konsultationer med andra team inom kliniken
Samverkan internt och externt
Metodutveckling i teamet
När du börjar hos oss erbjuder vi dig en individuellt anpassad introduktion och vi erbjuder dig ett varierat arbete med goda utvecklingsmöjligheter.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad psykolog
Har erfarenhet av arbete i klinisk verksamhet
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av psykiatriska bedömningar, behandlingar och neuropsykiatriska utredningar
Har B-körkort
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Helhetssyn
Samarbetsförmåga
Relationsskapande
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14:2025:156". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Linda Wiklander +4660181232 Jobbnummer
9538700