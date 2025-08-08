Psykolog till Allmänpsykiatrisk öppenvård, Hallsberg
Region Örebro län / Psykologjobb / Hallsberg Visa alla psykologjobb i Hallsberg
2025-08-08
, Kumla
, Lekeberg
, Örebro
, Degerfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Örebro län i Hallsberg
, Kumla
, Örebro
, Degerfors
, Karlskoga
eller i hela Sverige
Vi söker nu en psykolog till oss på allmänpsykiatriska mottagningen i Hallsberg. Vi letar nu en ny kollega som är intresserad av en delad tjänst som konsultpsykolog mot vårdcentralerna i södra länsdelen samt ordinarie mottagningsarbete, är det du?
Allmänpsykiatrins öppenvård är en del av verksamhetsområde allmänpsykiatrin. Våra allmänpsykiatriska mottagningar finns i Hallsberg, Karlskoga, Lindesberg samt i Örebro. Specialiserade mottagningar för till exempel elbehandling, affektiva tillstånd, neuropsykiatriska utredningar, dövpsykiatri samt könsdysfori finns i Örebro. Vi arbetar med både individuell- och gruppbehandling samt med såväl planerade som akuta besök samt telefonrådgivning. Rehabilitering ingår som en del i vårt arbete såväl som mobila insatser genom våra specialistpsykiatriska omvårdnadsteam (SPOT) samt patient- och anhörigutbildningar. Tillsammans arbetar vi med gemensamma processer och mål. Vi arbetar i multiprofessionella team utifrån en helhetssyn på människan och anpassar vårdinsatserna till patientens behov och förutsättningar. Vi jobbar för att främja närståendes delaktighet i vården.
Psykiatrin i Region Örebro län är en specialistverksamhet indelad i fem verksamhetsområden alla med stort fokus på etik, samverkan och utveckling samt med en väl fungerande utbildnings- och forskningsmiljö. Tillsammans är vi ungefär 900 medarbetare.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Psykolog till Allmänpsykiatrisk öppenvård, HallsbergPubliceringsdatum2025-08-08Dina arbetsuppgifter
Allmänpsykiatrisk mottagning Hallsberg har i uppdrag att bedöma, utreda, behandla och rehabilitera patienter med behov av allmänpsykiatriska insatser. Vi finns i samma lokaler som primärvården i Hallsberg. Upptagningsområdet inkluderar Hallsberg, Kumla och Askersund med tillsammans cirka 48 000 invånare.
På mottagningen erbjuds flera evidensbaserade psykologiska behandlingsmetoder och vi erbjuder insatser både enskilt och i grupp. Vi är indelade i tvärprofessionella behandlingsteam och vi arbetar evidensbaserat i enlighet med nationella riktlinjer. Bredden i arbetet gör dagarna varierande och händelserika. Vi driver ständigt utvecklingsfrågor för att kunna erbjuda våra patienter ett gott bemötande och en effektiv och patientsäker vård. Det innebär att man som medarbetare förväntas ta en aktiv del i det arbetet. Psykologgruppen består just nu av 5 psykologer och en PTP-psykolog med en bra mix av kompetens och bakgrund. Tillsammans med andra yrkesgrupper inom enheten samarbetar vi för att ge bäst möjlig vård inom området allmänpsykiatri. Låter detta intressant och du är en person med stort intresse för psykiatri i allmänhet samt för våra patientgrupper kan detta vara ett tillfälle för dig att vidareutveckla dig, både som person och inom din profession.
Uppdraget är delat som psykologkonsult mot vårdcentralen samt öppenvårdsarbete. Det konsultativa arbetet kan innebära att personal på vårdcentralerna aktualiserar patientärenden för konsulten, som därefter gör bedömningar som leder till behandlingsförslag eller andra åtgärdsförslag. På mottagningen ingår arbetsuppgifter såsom bedömningar, diagnostiska och- neuropsykiatriska utredningar, individuella behandlingsinsatser samt möjlighet att leda gruppbehandlingar. Utifrån din kompetens finns även möjligheter att delta i utvecklingsarbete och metodutveckling. Vi ser bredden i perspektiv som en styrka, att vi har både KBT och psykodynamisk kompetens inom psykologgruppen.
Övrig information
Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog, gärna med några års erfarenhet från psykiatri.
Fördjupade kunskaper/specialisering inom och intresse av diagnostisk/neuropsykologisk utredning är meriterande. Även specialisering inom traumabehandling exempelvis PE och EMDR är meriterande. Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:632". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Enhetschef
Jessica Halldan 0582- 88056 Jobbnummer
9450503