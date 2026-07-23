Psykolog till allmänmedicinska mottagningen i Säffle
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2026-07-23
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Vill du arbeta på en välfungerande vårdcentral med stark teamkänsla och fokus på kvalitet och nära vård? Vårdcentralen Säffle söker nu en legitimerad psykolog som vill bidra till utveckling, samarbete och en trygg och tillgänglig vård för våra patienter.
Din arbetsplats
Vårdcentralen Säffle har cirka 32 anställda, drygt 12 000 listade patienter och är en av de största vårdcentralerna i Region Värmland.
För oss är det viktigt att kunna erbjuda nära vård för medborgarna. Då vi har medborgaren i fokus vill vi förutom nära vård även hålla hög kvalitét. Vi är en hälsofrämjande arbetsplats och vi vill att du som jobbar hos oss ska känna dig delaktig på jobbet. Här jobbar vi över yrkesgränserna för att ge patienterna den bästa och säkraste vården de kan få.
På vårdcentralen Säffle råder en stark känsla av gemenskap, där vi arbetar nära varandra och värdesätter både kvalitet och tillgänglighet. Ett gott samarbetsklimat är viktigt för oss. Här välkomnas både nytänkande, erfarenhet och kreativitet. Arbetsmiljön är också ett viktigt fokusområde i vårt arbete. Du arbetar i nära samarbete med välutbildad och kompetent personal inom flera olika yrkeskategorier. Framtiden finns hos oss på vårdcentralen Säffle!Publiceringsdatum2026-07-23Arbetsuppgifter
Som psykolog blir du en viktig del i vårt team. Arbetet innefattar bland annat:
Bedömning och kartläggning av psykisk ohälsa hos vuxna
Psykologisk behandling av vuxna både individuellt och i grupp
Samverkan med andra professioner och externa aktörer
Delaktighet i utvecklingsarbete och förbättring av rutiner
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad psykolog. Erfarenhet från arbete på allmänmedicinsk mottagning är meriterande. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Då det kan ingå resor i tjänsten behöver du ha B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och för vårt team. Vi söker dig som är flexibel, lösningsfokuserad och trivs i en föränderlig arbetsmiljö. Du arbetar strukturerat, kan prioritera och växlar smidigt mellan självständigt arbete och samarbete i team. Med en god helhetssyn ser du både patientens och verksamhetens behov, och du bidrar aktivt genom att stötta och dela din kompetens med kollegor.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
Från 7 juni 2026 gäller EU:s lönetransparensdirektiv - för ökad öppenhet och rättvisa löner. Information om kollektivavtal finns på SKR:s webbplats, Kollektivavtal -SKR
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
Region Värmland (visa karta
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651 82 SÄFFLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vårdcentralsområde västra Värmland, Vårdcentralen Säffle Kontakt
Rebecca Holm, Psykologförbundet rebecca.holm2@regionvarmland.se 010-8314311 Jobbnummer
10010012