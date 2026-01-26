Psykolog till Äldreteamet, Vuxenpsykiatrisk mottagning 2
Vill du göra skillnad för äldre personer över 65 år med psykiatrisk problematik? Som psykolog i äldreteamet erbjuds du ett varierat och utmanande arbete med fokus på specialiserad vård med äldrepsykiatri i fokus. Välkommen med din ansökan till vårt äldreteam!Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Vi är ett team som har äldrepsykiatri som specialistinriktning. Våra patienter har ofta utöver psykiatrisk problematik även kognitiv svikt och/eller svårare somatisk sjukdomsbild. Vi har ett teamfokuserat arbetssätt som innebär att vi drar nytta av varandras kunskap och erfarenheter. Vi bildar oftast ett tvärprofessionellt team runt patienten där vi samarbetar och samverkar inom teamet men även med andra delar av sjukvården och andra aktörer. Patienterna hos oss har en utsedd fast vårdkontakt som följer patienten under vårdtiden.
Äldreteamets målgrupp är patienter över 65 år med äldrepsykiatriskt behov. Teamet har ett regionövergripande uppdrag vilket gör att vi är mobila och erbjuder hembesök.
Som psykolog hos oss så kommer du arbeta med nybesöksbedömningar, utredningar av olika slag, bl a kognitiva och neuropsykiatriska utredningar, samt psykologisk behandling. Som psykolog kommer du också att delta i arbetet med att bedöma remisser. Handledning av kollegor samt konsultationer mot andra delar av vården kan förekomma på förfrågan.
Om arbetsplatsen
Vuxenpsykiatriska mottagning 2 är en del av specialistpsykiatrin i Region Västmanland. Mottagningen är en trivsam arbetsplats som genomsyras av öppenhet, god gemenskap och professionalism. Tillsammans skapar vi vård av hög kvalitet med patienten i fokus. Som psykolog hos oss erbjuds du ett varierat och intressant arbete. På mottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, arbetsterapeut, fysioterapeut, klinikapotekare samt administrativ personal. Mottagningen är uppdelad i tre team. Utöver Äldreteamet består mottagningen av två team med uppdraget inom allmänpykiatrin.
Vi strävar efter att ge våra patienter ett snabbt och gott omhändertagande med hög kvalité och professionellt bemötande. Vi är en välfungerande mottagning som präglas av samarbete och respekt för varandras kompetens.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal eller om du vill komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna.
Ny som psykolog
För dig som är nylegitimerad psykolog erbjuder vi ett tvåårigt kompetenspaket för att ge dig en mjukare övergång mellan rollen som PTP-psykolog och legitimerad psykolog.
I kompetenspaketet ingår:
• Verksamhetsspecifik kurs
• Deltagande på en nationell/nordisk kongress
• Auskultation inom primärvård, habilitering, barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri eller rättspsykiatri (totalt fem dagar)
• Möjlighet att gå handledarutbildning år 2
• Personlig uppföljning av erfaren psykologKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog och som har intresse och erfarenhet av psykiatri, geriatrik alternativt äldrepsykiatri. Har du specifik erfarenhet av målgruppen och kunskap om demens/kognitiv svikt samt neuropsykiatri så är detta meriterande. Pågående eller slutförd specialistutbildning inom neuropsykologi, klinisk vuxenpsykologi eller psykologisk behandling/psykoterapi är också meriterande. Du behöver utan problem kunna kommunicera samt göra dig förstådd på svenska i tal och skrift samt ha B-körkort då resor kan förekomma i tjänsten. Då vi är ett relativt nytt team så är det bra om du har intresse att vara med och utveckla verksamheten vidare.
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Du är en samarbetsinriktad och flexibel person med stort tålamod och som i arbetssammanhang kan projektleda dig själv och strukturera ditt arbete. Du har ett genuint intresse för målgruppen och för att de ska få bra vård utifrån sina behov och förutsättningar. Det här är ett jobb för dig som trivs med att jobba med komplexa frågeställningar som ibland utmanar dig.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 8 februari 2026.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer är planerade att ske på plats i Regionhuset ingång 4 under vecka 8.
