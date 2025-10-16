Psykolog till Äldrepsykiatrin, psykiatriska kliniken i Umeå
2025-10-16
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå är Norrlands största psykiatriska klinik med drygt 400 medarbetare. Vi har tre allmänpsykiatriska vårdavdelningar, rättspsykiatrisk verksamhet, ett flertal specialiserade öppenvårds- och behandlingsenheter. Psykiatriska kliniken arbetar för en jämlik vård för alla och en omvårdnad som grundas på forskning och klinisk erfarenhet. Psykiatriska klinikens verksamhet finns i ett nybyggt hus där vårdmiljön präglas av tanken om vårdmiljöns betydelse för främjande av hälsa. Vård- och arbetsmiljön stöttas av modern teknik och forskning vilket märks på ljus- och kommunikationssystem. Kliniken är klimatsmart genom självförsörjning av bland annat el och värme.
Vi söker en psykolog till
Vi söker en Psykolog till Äldrepsykiatriska mottagningen som erbjuder specialiserad psykiatrisk vård till personer över 60 år. Här kommer du att möta personer med olika vårdbehov och komplex allmänpsykiatrisk och neuropsykiatrisk problematik.
Vid mottagningen arbetar läkare, psykologer, sjuksköterskor, kurator, skötare samt medicinsk sekreterare. Vi samverkar dagligen med olika aktörer såsom socialtjänst, primärvård, försäkringskassa och arbetsförmedling. På mottagningen jobbar vi med både mottagningsbesök och hembesökPubliceringsdatum2025-10-16Arbetsuppgifter
Som psykolog hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
I arbetsuppgifterna ingår det att i bedriva evidensbaserad psykologisk behandling (individuell och i grupp), utredning och bedömning. Mottagningen har ett uttalat fokus på processinriktat arbete vilket genomsyrar även psykologens uppgifter.
Du kommer att möta personer med olika vårdbehov och komplex allmänpsykiatrisk och neuropsykiatrisk problematik. I ditt arbete kommer du att arbeta med personer individuellt samt även möta familj och övrigt nätverk. Anställningen erbjuder möjlighet till både kris- och familjeintervention, samt handledning av personal utöver individuellt behandlingsarbete och gruppbehandling.
Du kommer att genomföra psykologiska utredningar främst med fokus på funktionsbedömning, men även neuropsykiatri. Huvudmålet med allt utredningsarbete är att kartlägga individens resurser och utvecklingsområden för att bistå rehabilitering och behandling, samt erbjuda en validerande förklaringsmodell för patientens upplevelser. I arbetsuppgifterna ingår också att arbeta med bedömning (både inför utredning och behandling), vårdplanering och konsultationer.
Det förväntas att du kan ta självständiga beslut, men ärendehanteringen sker oftast i team. Teamet har representanter för olika yrkeskategorier där såväl psykologiska, medicinska som sociala aspekter på psykiatrisk sjukdom beaktas. Du bistår teamet med din nyfikenhet, uppriktighet och vilja att se och diskutera olika perspektiv. Etiska diskussioner utgör en viktig och självklar del av det vardagliga arbetet. Vi arbetar därför ständigt för ett öppet samtalsklimat där vi tillåts tycka olika.Kvalifikationer
Du är legitimerad psykolog med ett intresse för både behandling och utredning. Erfarenhet av specialistpsykiatri är meriterande men inget krav. Erfarenhet av traumabehandling är önskvärt men inget krav.
Vi söker dig som vill ha ett givande och utmanande arbete med bred variation av arbetsuppgifter.
Du är självständig, ansvarstagande och vill arbeta med utveckling av behandlings- och/eller utredningslinjer. Vi ser att du har en god yrkesmässig integritet, etiskt förhållningssätt, och kan upprätthålla hög professionalitet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Inför anställning kommer vi att be om ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Ersättning
