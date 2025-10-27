Psykolog som kan bidra till livsviktig förändring
2025-10-27
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Fagared tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosociala problem, kriminalitet och missbruk. Vi har avdelningar i Lindome, i Öxnevalla och i Göteborg. Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Vi söker en legitimerad psykolog till ett spännande, utvecklande och livsviktigt uppdrag. Tjänster är ett vikariat under 12 månader med tillträde snarast. Arbetet som psykolog hos oss på SiS Ungdomshem Fagared sker i samarbete med engagerad och kompetent personal i olika professioner. Fagared har åtta avdelningar med plats för ca 50 ungdomar, som är placerade utifrån missbruksproblematik, kriminalitet och annat normbrytande beteende. Hos oss får du möta kriminellt belastade ungdomar med stor variation av psykosocial problematik vilket innebär ett både utmanande och mycket givande arbete. Vi söker därför dig som kan vara en trygg vuxen, är flexibel i ditt förhållningssätt och kan bibehålla lugnet även i pressade situationer. Fem avdelningar är placerade i Lindome, en i Göteborg och två i Öxnevalla (Horred). Fagareds psykologer arbetar mot flera avdelningar och vid samtliga enheter efter behov och du behöver därför kunna resa mellan våra enheter.
Du kommer att vara en del av ett hälso- och sjukvårdsteam som består av psykologer, programledare, familjebehandlare och sjuksköterskor. Att arbeta som psykolog hos oss innebär möjligheter till varierade arbetsuppgifter. Du kommer till stor del ägna dig åt att genomföra kvalificerade psykologutredningar som sker på uppdrag av socialtjänsten. Utredningarna utförs av ett team bestående av psykolog, sjuksköterska, behandlingssekreterare, pedagog och läkare. Till arbetsuppgifterna hör också att utföra bedömningssamtal vid ankomst till institutionen, akuta självmordsriskbedömningar samt bedömningar av riskfaktorer, behandlingsbehov och responsivitet. Psykologisk behandling kan till viss del ingå i arbetsuppgifterna. Du kommer dessutom att medverka i behandlingsplanering och i institutionens kompetensutveckling genom föreläsningar och konsultation till övrig personal i frågor av psykologisk karaktär.
Vid Fagared utbildas behandlingspersonal i Traumamedveten omsorg (TMO) där psykologerna ansvarar för utbildning och genomför TMO konsultationer vid avdelningarna. Psykologerna är också delaktiga i att utföra och kvalitetssäkra behandlingsprogrammet A-CRA. På institutionen bedrivs även behandlingsprogrammen PULS, ART och ÅP samt samtalsmetoden Motiverande samtal, MI.
SiS värdesätter psykologisk kompetens vilket innebär möjlighet till utveckling inom områden som intresserar dig. Du ingår också i ett nätverk av psykologer från landets SiS institutioner som träffas årligen för gemensam kompetensutveckling.Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad psykolog med intresse för ungdomar och behandling av antisociala beteenden.
Arbetet innefattar ett nära samarbete med enhetschefer och annan behandlingspersonal varför stor vikt läggs vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
• Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
• Erfarenhet av utredningar, neuropsykologi och KBT behandling är meriterande.
• Erfarenhet av arbete med ungdomar i utsatta miljöer är meriterande så även erfarenhet av arbete i låsta miljöer.
• Körkort är ett krav då resor kan komma att ingå i tjänsten.
Anställning:
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, ett år från tillträde med eventuell möjlighet till förlängning.
Omfattning: Heltid.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 17 november 2025.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Kontakt
Kvalitetschef
Karin Langeland karin.langeland@stat-inst.se 010-453 45 55 Jobbnummer
9576134