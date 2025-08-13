Psykolog sökes till trivsamma Vårdcentralen Västra Vall, Varberg
Region Halland / Psykologjobb / Varberg
2025-08-13
Vi söker dig som är en passionerad psykolog och vill göra skillnad på primärvårdsnivå.
Hos oss på vårdcentralen blir du en viktig del av vårt team, där vi värdesätter nytänkande och digitala arbetssätt. Bli en del av vårt engagerade team!
Om arbetsplatsen
Vårdcentralen erbjuder en trivsam och familjär stämning där alla i teamet hjälps åt. Du har närhet till andra yrkeskategorier då vårdcentralen består av läkar- och distriktssköterskemottagning, provtagning, sjukgymnastik, arbetsterapi, psykolog, kurator, BVC, specialistmottagningar för astma/KOL och diabetes.
Hos oss får du chansen att arbeta i en dynamisk och stöttande miljö där din insats verkligen gör skillnad. Du får möjlighet att vara med och utveckla våra digitala arbetssätt och bidra med dina idéer. Du blir en del av ett kompetent och engagerat team som stöttar varandra och arbetar mot gemensamma mål. Dessutom erbjuder vi handledning och kunskapsutbyte genom kollegialt samarbete.
Om arbetet
Som psykolog hos oss kommer du att:
- Utföra bedömningar, diagnostik och individuell behandling av vuxna patienter med lindrig till måttlig psykisk ohälsa.
- Arbeta med IKBT och andra digitala verktyg.
- Samarbeta tätt med andra team, både på vårdcentralen och externa för att säkerställa en helhetsvård.
Idag består vårt psykosociala team av en psykolog och en samtalsterapeut. Vi vill nu utöka teamet med en psykolog till. Ert team har veckovisa avstämningar där ni tillsammans triagerar och går igenom patientfall som inkommit under veckan.Publiceringsdatum2025-08-13Kvalifikationer
Du är legitimerad psykolog, har du tidigare erfarenheter av primärvårdsarbete ser vi det som meriterande. Goda datorkunskaper samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift är krav för tjänsten.
Du har ett stort intresse för människor och ser ett gott bemötande gentemot patienter och medarbetare som en självklarhet.
Vi strävar efter att ha rätt person på rätt plats. Du ska ha lätt för att samarbeta och samverka och aktivt bidra till en god teamanda. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och tillsammans skapa en bättre vård för våra patienter. Skicka in din ansökan idag!
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du trivs och utvecklas i ditt arbete.
Läs gärna mer om vilka förmåner Region Halland erbjuder dig som medarbetare
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa!
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/746". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Närsjukvården Halland Kontakt
Frida Eriksson, Avdelningschef 0724-561872 Jobbnummer
9455862