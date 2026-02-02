Psykolog sökes till Specialistpsykiatrisk mottagning 3, S:t Eriksplan
2026-02-02
Specialistpsykiatrisk mottagning 3 S:t Eriksplan är en öppenvårdsmottagning för utredning och behandling av patienter med psykiatrisk problematik på specialistnivå.
Mottagningen ligger vid S:t Eriksplan i Vasastan och tillhör sektion City inom Norra Stockholms psykiatri. På mottagningen har vi drygt 25 anställda med lång erfarenhet och en bred kompetens. Här arbetar läkare, sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, arbetsterapeuter, skötare och medicinska sekreterare. Mottagningen har tydliga rutiner och arbetar i enlighet med aktuella vårdprogram. På mottagningen pågår forsknings-och utvecklingsarbete. Mottagningen har sex psykologtjänster och ofta ptp-psykolog och psykologkandidater.Dina arbetsuppgifter
Som psykolog på vår mottagning arbetar du med både utredning och behandling av samtliga allmänpsykiatriska diagnoser. Flertalet av patienterna har neuropsykiatrisk diagnos och mottagningen har flera KBT-gruppbehandlingar för patienter med adhd. Du kommer ha tillgång till handledning i både KBT och utredningsarbete. Arbetet på mottagningen är teambaserat och sker tillsammans med både kollegor och andra yrkesgrupper.Kvalifikationer
Vi söker dig som har stort intresse och engagemang för specialistpsykiatri och som trivs med att samarbeta. Du behöver vara självständig, flexibel och ha förmåga att skapa goda relationer med patienter och kollegor. Du har KBT i din utbildning och gärna erfarenhet av neuropsykiatri.Anställningsvillkor
Heltid, tillsvidare, tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
