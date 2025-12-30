Psykolog sökes till Psykologmottagningarna Kungsbacka och Varberg, Vikariat
2025-12-30
Söker du ett fritt, meningsfullt och kreativt arbete med möjlighet till stor variation? Då är du varmt välkommen med din ansökan till oss på Psykologmottagningarna Hallands sjukhus i Kungsbacka och Varberg.
Arbetsuppgifter
Hos oss arbetar du kliniskt med människor som har somatiska sjukdomar eller förvärvade skador. Du arbetar inom både öppen- och slutenvården vid Hallands sjukhus i Kungsbacka och Varberg.
I ditt dagliga arbete använder du din psykologiska kompetens i möte med patienter och deras närstående. Uppdraget består i att stödja patienter till ett så bra liv som möjligt, trots de kriser som kan uppstå när man drabbas av ohälsa eller skada. Patienterna du träffar har övergående, kroniska eller palliativa tillstånd. Arbetet innehåller neuropsykologiska utredningar, behandling, stöd och vägledning.
Du som psykolog har möjlighet att arbeta i team tillsammans med andra yrkesgrupper samtidigt som en stor del av arbetet sker självständigt.
Som psykolog hos oss kan du bland annat komma att använda dina kompetenser inom kris, existentiella samtal och neuropsykologi. På arbetsplatsen finns en stor variation av inriktningar, så som KBT, psykodynamisk terapi, interpersonell neurobiologi och compassionfokuserad terapi bland psykologer och kuratorer
Tjänsten är placerad i Kungsbacka, men arbete vid mottagningen i Varberg förekommer vissa dagar i veckan.Om arbetsplatsen
Tjänsten är inriktad mot vuxna patienter med somatisk sjukdom som tillhör specialistsjukvården. Vi är sammantaget 10 psykologer och 20 kuratorer på de tre mottagningarna i Halland. I Kungsbacka finns 2 psykologer och 3 kuratorer vanligtvis medans det på mottagningen i Varberg finns 4 psykologer och 8 kuratorer.
Det är trivsamt och arbetsglädjen är påtaglig både i Kungsbacka och Varberg, några medarbetare rör sig över orterna. Du kommer därför ingå i vår psykologgrupp, som tillsammans med sjukhuskuratorerna bildar psykolog-och kuratorsmottagningarna både i Kungsbacka och Varberg. Verksamheten tillhör Rehabiliteringskliniken som har ett gott samarbete med alla kliniker som bedriver patientverksamhet inom somatisk sjukvård i Kungsbacka, Varberg och Halmstad.
Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad psykolog gärna med erfarenhet av arbete inom den somatiska hälso- och sjukvården samt erfarenhet av neuropsykologiska utredningar.
Som person har du förmåga att bygga förtroendefulla relationer och samverka med både patienter, anhöriga och kollegor. Du uppskattar och bidrar till arbetsglädje, är flexibel i ditt arbetssätt och har intresse av att arbeta tvärprofessionellt. Du är trygg i din yrkesroll och har god empatisk förmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
För oss är det verkligen viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete. Vi erbjuder mentorskap för nyblivna kollegor, kollegialt stöd, möjlighet till handledning samt kompetenta och trevliga kollegor och dessutom givande arbetsuppgifter. Vi värdesätter relevant specialistkompetens och månar om goda möjligheter till vidareutbildning. Läs mer om vilka förmåner Region Halland kan erbjuda dig som anställd https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/formaner
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer kan komma att ske under ansökningstiden.
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-verksamheter/hallands-sjukhus/hallands-sjukhus-organisation/kliniker-pa-hallands-sjukhus
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1146". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Hallands sjukhus Kontakt
Charlotta Antonsson, Avdelningschef 073-3060059 Jobbnummer
9665654