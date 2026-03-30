Psykolog sökes till nationellt högspecialiserad vård för självskadebeteende
Region Stockholm / Psykologjobb / Danderyd Visa alla psykologjobb i Danderyd
2026-03-30
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Danderyd
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Letar du efter en ny utmaning som psykolog och vill vara en del av en verksamhet som gör skillnad för patienter med svårbehandlat självskadebeteende?
Vill du arbeta som DBT-terapeut och ingå i ett tvärprofessionellt behandlingsteam? Då kan denna tjänst vara rätt för dig! Hos oss erbjuds du ett arbete med stort fokus på utveckling, kunskap, evidens och kvalitet. Då vi är en verksamhet som växer söker vi nu två psykologer att välkomna till vår fina enhet.
Behandlingsenheten, som består av dagvård samt heldygnsvård, har som uppdrag att bedriva nationell högspecialiserad vård för patienter med svårbehandlat självskadebeteende. Enheten är den första i sitt slag i region Stockholm och det finns ett aktivt samarbete med övriga tillståndsenheter i Sverige. Enheten har ett riksuppdrag vilket innebär att patienterna kommer från hela Sverige via remiss. Alla inläggningar sker planerat och tidsavgränsat.
Patienterna erbjuds intensiv DBT-behandling, vardagar sker behandlingen på en dagvårdsenhet. Övrig tid bedrivs coachning av färdigheter och stöd av särskilt utbildad personal på avdelning 131 på Danderyds Sjukhus. På enheten vårdas patienter med komplex och svårbehandlad självskadeproblematik, vanliga komorbida diagnoser är EIPS, PTSD, Autism, ADHD och OCD.
På enheten erbjuds patienterna individanpassad behandling där hela vårdprocessen bygger på Dialektisk beteendeterapi (DBT). All personal erbjuds utbildning för uppdraget och fortlöpande kompetensutveckling samt handledning.
Andra uppgifter som ingår i enhetens uppdrag är att fungera som ett kunskapscentrum, erbjuda handledning samt att bedriva forskning.Publiceringsdatum2026-03-30Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i vårt behandlingsteam med utredning och DBT-behandling individuellt och i grupp. Vid behov kan andra behandlingsformer användas, t ex Prolonged Exposure eller Exponering med Responsprevention. Handledning och utbildning av vårdpersonal kan komma att förväntas av dig. Vi har konsultationsteam varje vecka och extern handledning för psykologer.
Då enheten är under fortsatt utveckling ingår även metodutveckling, kvalitetssäkring samt anpassningar och utveckling av material. I vårt uppdrag ingår att utveckla anpassade behandlingsutbud, där Skills system (DBT-SS) är tänkt att starta till hösten. Vi ska också på sikt utveckla möjligheten att erbjuda Radically Open DBT (RO-DBT).Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med KBT-profil. Erfarenhet av arbete inom psykiatrin är ett krav, tidigare erfarenhet av enhetens målgrupp och DBT är starkt meriterande. Vi ser gärna att du har intresse och erfarenhet av forskning, att bedriva handledning och utbilda personal.
Vi söker dig som är en trygg och stabil person med självinsikt och ett gott omdöme och som vågar bjuda på dig själv. Du har god samarbetsförmåga, är strukturerad och uppskattar att arbeta i team. Du har ett genuint intresse för målgruppen och kan hålla dig lugn i känslomässigt påfrestande situationer. Vi söker dig som har intresse för utvecklingsarbete och vill bidra med egna kreativa idéer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Vi erbjuder nu två tillsvidareanställningar, heltid 100%. Provanställning på 6 månader kan komma att tillämpas.
Du kommer att arbeta i ett etablerat tvärprofessionellt team med en tydlig arbetsmetod där alla bidrar till helheten. Din arbetsplats kommer vara på Danderyds sjukhus, där både avdelning 131 samt dagvården är belägen.
Vi har förmåner som flextid, 5000 kr i friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.
Som nyanställd hos oss erbjuds man en mentor.
Vi kommer att intervjua löpande under annonseringsperioden och ser fram emot er ansökan. Vid frågor om utlyst tjänst kontakta psykolog Madeleine Magnusson 08-123 681 68. Eller enhetschef Jessika Klein Exner 08-123 682 89
Varmt välkommen till oss!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb-1/Lediga-jobb/#!/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Kontakt
Psykolog
Madeleine Magnusson 08-12368168 Jobbnummer
9827590