Psykolog sökes till Innovea Psykologer i Uppsala
2025-08-21
Om arbetsplatsen
Innovea Psykologer är en modern och växande psykologverksamhet med lokaler i en vacker gammal kyrka mitt i centrala Uppsala. Vi erbjuder utredning, behandling och psykologiskt stöd för både barn, ungdomar och vuxna. Vår ambition är att kombinera hög tillgänglighet för patienter med en flexibel och hållbar arbetsmiljö för våra medarbetare.Publiceringsdatum2025-08-21Dina arbetsuppgifter
Som psykolog hos oss arbetar du främst med bedömning, behandling och/eller utredning. Det finns även möjlighet att engagera sig i ungdomsgrupper, föreläsningar och utvecklingsprojekt beroende på intresse. Arbetet sker med stor frihet - du planerar själv ditt schema och har full möjlighet att arbeta hemifrån när det fungerar.
Vi tror på hållbarhet i psykologyrket
Vi vet att det kan vara slitsamt att arbeta 100 % enbart med behandling. Därför utformar vi tjänster som ger balans, variation och långsiktighet. Hos oss kan du kombinera arbetet med andra anställningar eller egna uppdrag, och du får också möjlighet att bredda rollen med mer kreativa inslag som ungdomsgrupper, föreläsningar eller andra projekt. Vi vill samtidigt vara en arbetsplats där du utvecklas och växer i din yrkesroll, och där vi hjälper till att forma dig till en trygg och skicklig psykolog.
Vi erbjuder
Flexibelt schema och frihet att själv planera arbetstider.
Full möjlighet att arbeta hemifrån när det passar.
Inspirerande arbetsmiljö i en vacker kyrkolokal i centrala Uppsala.
Möjlighet att arbeta med fler projekt som ungdomsgrupper, föreläsningar och utvecklingsinsatser.
Kollegialt stöd i en liten och växande verksamhet.
Handledning och möjlighet till fortbildning.
Friskvårdsbidrag.
Konkurrenskraftig lön.
Trygg start på minst 20 % tjänst, med möjlighet att successivt öka omfattningen i takt med verksamhetens tillväxt.
Vi söker dig som
Är legitimerad psykolog (eller i slutskede av PTP).
Har ett genuint intresse för att möta människor och skapa förändring.
Trivs med självständigt arbete men också uppskattar kollegialt samarbete.
Är engagerad, flexibel och intresserad av att bidra till verksamhetens utveckling.
Omfattning och villkor
Tjänsten omfattar minst 20 % från start, med möjlighet till utökad omfattning. Tillträde enligt överenskommelse.
Så ansöker du
Välkommen med din ansökan till info@innoveapsykologer.com
. Urval och intervjuer sker löpande.
Öppen för alla
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
