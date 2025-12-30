Psykolog sökes till Drottning Silvias barnsjukhus
Västra Götalandsregionen / Psykologjobb / Göteborg Visa alla psykologjobb i Göteborg
2025-12-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet. Publiceringsdatum2025-12-30Beskrivning
Kurators- och psykologmottagningen samarbetar med avdelningarna och mottagningarna på Drottning Silvias barnsjukhus.
I arbetet som psykolog på sjukhuset möter du barn och unga som har drabbats av sjukdom och skada, och deras familjer. Kurators- och psykologmottagningen kännetecknas av hög kompetens och engagemang, och erbjuder goda möjligheter till professionell utveckling och fördjupning, samt ett gott arbetsklimat. Vi initierar och deltar i forsknings- och utvecklingsprojekt och tar regelbundet emot kandidater och PTP-psykologer.Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara bedömning och behandling med barn och ungdomar, krissamtal och föräldrastödjande insatser. Behandlingsarbetet sker både på individ- och familjenivå, och framförallt med fokus på psykologiska konsekvenser av sjukdom, skada och långvarig vistelse på sjukhus. I arbetet ingår även att ge konsultation, utbildning och handledning till andra professioner.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog. Erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och deras familjer är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, då arbetet ställer höga krav på självständighet, flexibilitet och förmåga att hantera svåra samtal och krissituationer. Du behöver också vara skicklig i att samarbeta med andra yrkesgrupper.
Välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7539". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Drottning Silvias barnsjukhus Kontakt
Enhetschef, Anna Kleiberg 031-3434693 Jobbnummer
9665757