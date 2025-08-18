Psykolog Samtalsmottagningen Barn och Unga Borlänge
2025-08-18
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Samtalsmottagningen barn och unga i Borlänge växer och kommer till hösten få ett större upptagningsområde i länet och bli Samtalsmottagningen barn och unga Mellersta. Mottagningen har ett familjeperspektiv och bygger på nära samverkan mellan primärvård, socialtjänst och skola samt ett fördjupad samarbete mellan barn -och ungdomspsykiatrin och habiliteringen för att nå tidig upptäckt och säkerställa en god vård.
På mottagningen arbetar idag kurator, samtalsterapeuter, legitimerad psykoterapeut och klinikassistent. Vi har också en kollega på plats hos oss från kommunen som arbetar med familjebehandling. På Ungdomsmottagningen, som vi har ett nära samarbete med, arbetar kuratorer, samtalsterapeut, psykolog, läkare, barnmorskor och undersköterska. Båda mottagningarna är lokaliserade på Skomakargatan och delar lokaler. Vi är ett härligt team med en stor samlad kompetens och en drivkraft att förbättra den psykiska hälsan hos våra barn och unga i kommunerna. Spännande utvecklingsarbeten pågår inom området barn och unga. Vi söker nu 2 kollegor till som vill driva utvecklingen framåt tillsammans med oss! Resor kan förekomma i tjänsten.
Dina arbetsuppgifter
Som psykolog på vår mottagning bedriver du psykologiskt behandlingsarbete med barn och unga -till och med 18 år- och deras vårdnadshavare. Du samverkar med kollegor, vårdgrannar och skola. Tillsammans med kollegor deltar du även vid visst främjande arbete som är en del av Ungdomshälsan i kommunen. Vi erbjuder ett meningsfullt och stimulerande arbete med stort eget ansvar. Vi har kontinuerlig handledning på mottagningen av vår handledare som är anställd på mottagningen med uppdrag att handleda de flesta mottagningarna i länet. Vi har också regelbunden samverkan med barn -och ungdomspsykiatrin.
Kvalifikationer
Legitimerad psykolog
Körkort B
Meriterande:
Vidareutbildning inom psykologisk behandling eller annan lämplig vidareutbildning
Legitimerad psykoterapeutDina personliga egenskaper
Du är trygg i dig själv och har ett genuint intresse av att bedöma behov av insatser och genomföra behandlingar med barn och unga tillsammans med deras familjer. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:511". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Martina Jacobsson 0243-497740 Jobbnummer
9463096