Psykolog / PTPpsykolog till Vårdcentralen Varvet Västra Hamnen, Malmö
Malmö Medicare AB / Psykologjobb / Malmö Visa alla psykologjobb i Malmö
2026-04-23
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö Medicare AB i Malmö
Vårdcentralen Varvet söker psykolog till vår nystartade vårdcentral i Västra Hamnen, Malmö. Verksamheten startade i februari 2026 och bedrivs inom primärvården enligt Region Skånes riktlinjer.Publiceringsdatum2026-04-23Om tjänsten
Tjänsten är inriktad på psykologiskt arbete inom primärvården med fokus på bedömning och behandling av lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Arbetet innebär ett stort inslag av bedömningssamtal samt behandling enligt KBT.Dina arbetsuppgifter
Psykologiska bedömningssamtal (stor del av uppdraget)
Internetbaserad KBT (iKBT) som en del av vårdcentralens utbud
Samverkan med läkare och övriga professioner på vårdcentralen
Dokumentation och uppföljning enligt Region Skånes riktlinjer
Organisation
Du arbetar självständigt som psykolog på enheten
Vårdcentralen ingår i en koncern som driver flera vårdcentraler och har psykologer, vilket ger möjlighet till kollegialt stöd och erfarenhetsutbyte
Arbetsplats: Vårdcentralen Varvet, Västra Hamnen, MalmöKvalifikationer
Legitimerad psykolog
KBT-kompetens (steg 1 eller steg 2)
Erfarenhet av bedömningssamtal inom primärvård är meriterande
Intresse för eller erfarenhet av iKBT är meriterande
Erfarenhet av psykologiskt arbete inom primärvården är meriterande
Vi erbjuder
Möjlighet att vara med och bygga upp psykologverksamheten på en ny vårdcentral
Självständigt och professionellt arbete med tydligt primärvårdsfokus
Stöd från en etablerad koncern med psykologisk kompetens
Handledning i KBT
Arbete i en modern vårdcentral i Västra Hamnen
PTP-psykologer är också välkomna att ansöka handledning finns.
Urval sker löpande och i denna rekrytering. Endast kandidater som går vidare i urvalsprocessen kommer att kontaktas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
E-post: jobb@vardcentralenvarvet.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Medicare AB
(org.nr 559217-1713)
Stora Varvsgatan 15C (visa karta
)
211 75 MALMÖ Arbetsplats
Vårdcentralen Varvet Malmö Jobbnummer
9872224