Psykolog/PTP-psykolog till Psykiatrisk mottagning A, Sundsvall
2025-09-09
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Länssjukvård psykiatri och habilitering samordnar länssjukvården för vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri samt habilitering i Region Västernorrland. Länssjukvårdsverksamheterna bedrivs vid tre sjukhus, Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik, och vid ett antal mottagningar som är förlagda till flera orter i länet. Området har cirka 700 anställda.
Psykiatrisk mottagning A Sundsvall är en specialistpsykiatrisk öppenvårdsmottagning inom Länsverksamhet Psykiatri. Mottagningen är en specialistpsykiatrisk öppenvårdsmottagning som främst bedömer, utreder och behandlar patienter som lider av olika ångestproblematik bl.a ätstörningar, personer med emotionell instabil personlighetsstörning och komplex PTSD. Vi tar emot patienter från 18 år och uppåt.
Vi söker nu en Psykolog alternativt PTP-psykolog till oss på psykiatrisk mottagning A. Tjänsten avser ett vikariat på heltid under 1 år med eventuell möjlighet till fast anställning efter vikariatets slut, tillträde i oktober 2025 eller enligt överenskommelse.
Psykolog/PTP-psykolog till Psykiatrisk mottagning A, SundsvallPubliceringsdatum2025-09-09Dina arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är:
Bedömningar
Neuropsykiatriska utredningar
Terapeutisk samtalsbehandling, både individuellt och/eller i grupp
Stödsamtal
Vi tar emot och behandlar patienter med alla affektiva tillstånd, dock främst med inriktning mot ptsd och ätstörning. Vi har nära samarbete med övriga psykiatriska öppenvårdsmottagningar i Sundsvall.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad psykolog alternativt är PTP-psykolog
Det är meriterande om du
Har specialistutbildning inom psykiatri
Har arbetslivserfarenhet inom primärvård och/eller psykiatri
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Flexibel
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen. Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14:2025:130". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Marika Vikström +4660135227 Jobbnummer
9500277