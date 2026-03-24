Psykolog/ptp-Psykolog Till Laro-Mottagningen, Sundsvall
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
LARO-mottagningen jobbar med läkemedelsassisterad behandling och rehabilitering för personer med opiat/opioidberoende och samsjuklighet som kräver specialistkompetens. Målgrupp är personer från 20 år och uppåt. På LARO-mottagningen arbetar sjuksköterskor, behandlingsassistent/undersköterska/skötare, medicinsk sekreterare, kurator, läkare samt enhetschef.
Vi på LARO- mottagningen har nu sett behov av egen psykologkompetens, vilket vi i nuläget tillgodoser genom att samarbetar vi med övriga öppenvårdsmottagningar i Sundsvall. Vi söker nu leg psykolog/ PTP-psykolog till LARO mottagningen i Sundsvall.
Vi söker dig som är nyfiken och intresserad av psykiatriskt teamarbete. Vi ser att du har intresse för beroende sjukdom och utredningar inom neuropsykiatri. Vi erbjuder dig goda möjligheter till utbildning och kompetensutveckling samt handledning utifrån behov.
Tjänsten kan tillsättas av både legitimerad psykolog och PTP-psykolog. Anställningsformen följer respektive avtal: för legitimerad psykolog erbjuds en tillsvidareanställning. En PTP-psykolog kommer erbjudas en tidsbegränsad anställning. Oavsett befattning avser anställningen en heltidstjänst med tillträde enligt överenskommelse
Dina arbetsuppgifter
Genomföra terapeutisk samtalsbehandling både individuellt och/eller i grupp inom ramen för personlig kompetens - och neuropsykiatriska utredningar
Samarbeta med psykologer från övriga mottagningar i team med bland annat utredningar
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad psykolog alternativt avklarat psykologprogrammet och söker PTP-tjänst
Det är meriterande om du
Har arbetslivserfarenhet inom beroendevård, psykiatri och primärvård
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Personlig mognad
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Denna tjänst kan kräva att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kan därför komma att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14:2026:046". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Maria Strandén +4660677647 Jobbnummer
9817248