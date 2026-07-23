Psykolog/PTP-psykolog till barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen
Region Gävleborg, VO Habilitering och Barnpsykiatri / Psykologjobb / Hudiksvall Visa alla psykologjobb i Hudiksvall
2026-07-23
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Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Hudiksvall består av cirka 24 medarbetare. Vi har i uppdrag att bedöma, utreda och behandla barn och unga 0-17 år med medelsvår till svår psykisk ohälsa. Mottagningen i Hudiksvall har norra Hälsingland i sitt upptagningsområde, och hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer, mobilt team, arbetsterapeut och sekreterare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-23Arbetsuppgifter
För att genomföra ett kvalitativt och heltäckande arbete för våra patienter arbetar vi oftast teambaserat för att skapa ett kreativt sammanhang med olika kompetenser och kunskapsaspekter. Vi erbjuder ett brett behandlingsutbud utifrån olika teoretiska modeller. Stor del av arbetsuppgifterna består av neuropsykiatriska utredningar då BUP har i uppgift att utreda all neuropsykiatrisk problematik samt autismspektrumstörning för barn över sex år.
För dig som gör PTP erbjuder vi en strukturerad introduktion, regelbunden handledning, samt möjlighet att ta del av utbildningar och interna utvecklingsprojekt.
Som psykolog/PTP-psykolog hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• utredning
• behandling
• att utföra psykoedukativt arbete både individuellt och i grupp.
Hos oss får du
• arbeta inom ett kunskapsintensivt verksamhetsområde i ständig utveckling
• arbeta teambaserat i tätt samarbete med andra professioner
• individuell utveckling och utbildning
• vara med i utveckling och implementering av vårdprogram.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som samarbetar väl med andra samt är tillmötesgående, lugn och lyhörd i ditt bemötande. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter samt planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt. Vi ser att du har ett genuint intresse för att arbeta med människor i olika livssituationer.
I rollen som psykolog/PTP-psykolog ska du
• vara legitimerad psykolog eller inneha psykologexamen och redo att påbörja din PTP-tjänstgöring
• kunna kommunicera obehindrat på svenska i både tal och skrift.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat med barn, unga och deras familjer och/eller med psykiatri.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: tillträde enligt överenskommelse.
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1935". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Habilitering och Barnpsykiatri Kontakt
Anna Mc Grail, Psykologförbund anna.mc.grail@regiongavleborg.se Jobbnummer
10010038