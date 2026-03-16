Psykolog/PTP-psykolog till Barn- och ungdomspsykiatrin, Sundsvall
Region Västernorrland / Psykologjobb / Sundsvall Visa alla psykologjobb i Sundsvall
2026-03-16
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Länsverksamhet Barn- och ungdomspsykiatri i Västernorrland är en länsgemensam klinik som har cirka 120 medarbetare. Öppenvårdsverksamheten bedrivs i Örnsköldsvik, Sollefteå, Härnösand, Sundsvall och Ånge. I Sundsvall finns även en slutenvårdsverksamhet samt en mellanvårdsverksamhet.
Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn- och ungdomar och deras familjer. BUP erbjuder behandlingar och stöd för alla psykiatriska tillstånd och våra medarbetare gör dagligen livet lite lättare för många familjer. Vi använder olika behandlingsmetoder, såväl individuellt som i grupp, som vilar på systemiskt, beteendeanalytiskt och neuropsykiatriskt synsätt. BUPs vision är att leverera en vård av högsta kvalité i en sammanhållen och effektiv vårdprocess, för att det är angeläget att barn- och ungdomar får den hjälp och det stöd som de behöver när de kämpar med psykisk ohälsa. Ätstörningsteamet i BUPs öppenvård är ett stabilt, skickligt och välfungerande team bestående av läkare, psykologer och kuratorer. Vi har ett nära samarbete med mellanvårdens ätstörningsteam som erbjuder dagvårdsbehandling vid svårare tillstånd. Vi söker nu en psykolog, alternativt en PTP-psykolog till oss i ätstörningsteamet på Barn-och ungdomspsykiatrin i Sundsvall!
Som psykolog/PTP-psykolog i teamet kommer du att arbeta med bedömning av ätstörning och eventuell samsjuklighet samt behandla ätstörningsproblematik. Vi arbetar främst med familjebaserad behandling (FBT) men även med KBT-E. Visst arbete med neuropsykiatriska utredningar kan förekomma. Arbetsuppgifterna innefattar även föräldraföreläsningar samt konsultation om ätstörningar till de övriga mottagningarna på BUP. Vi erbjuder individuell introduktion. Det finns även goda möjligheter till handledning och vidareutbildning inom kliniken.
Tjänsten kan tillsättas av både legitimerad psykolog och PTP-psykolog. Anställningsformen följer respektive avtal: för legitimerad psykolog erbjuds en tillsvidareanställning på heltid. En PTP-psykolog kommer erbjudas en tidsbegränsad anställning. Oavsett befattning avser anställningen en heltidstjänst med tillträde enligt överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter
Barnpsykiatrisk bedömning och behandling av ätstörning samt viss samsjuklighet
Barnpsykiatriska utredningar
Föräldraföreläsningar
Konsultationer och med andra team inom kliniken
Samverkan internt och externt
Metodutveckling i teamet
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad psykolog alternativt har en psykologexamen
Har erfarenhet av arbete i klinisk verksamhet
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Erfarenhet av barnpsykiatrisk vård
Har erfarenhet av psykiatriska bedömningar, behandlingar och neuropsykiatriska utredningar
Har B-körkort
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Samarbetsförmåga
Relationsskapande
Personlig mognad
Helhetssyn
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Denna tjänst kan kräva att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kan komma att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen. Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14:2026:031". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Linda Wiklander +4660181232 Jobbnummer
9800746