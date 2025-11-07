Psykolog/PTP-psykolog till barn- och familjehälsa
Barn- och familjehälsa i Söderhamn är en psykosocial verksamhet som riktar sig till blivande föräldrar, barn 0-12 år och deras föräldrar. Mottagningen är en första instans för blivande föräldrar eller barn vars bekymmer finns i familjesituationen eller hos barnet själv. Verksamheten fungerar tillsammans med Söderhamns ungdomsmottagning som första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa för åldersgrupp 0-17 år. Insatser erbjuds enligt stegvis vård initialt som digital psykoedukation enskilt eller i grupp eller bokning för individuellt möte på relevant vårdnivå. Att arbeta som psykolog hos oss innebär kontakt med barn, deras föräldrar samt gravida/nyförlösta föräldrar.
Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
Arbetet som psykolog/PTP-psykolog hos oss är omväxlande och lärorikt där du arbetar både självständigt och i samverkan med andra kollegor.
Som psykolog/PTP-psykolog hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• tidiga insatser för att förhindra psykisk ohälsa hos barn och blivande föräldrar
• behovsanpassade behandlingar av lindrig till medelsvår psykisk ohälsa på individ- och familjenivå
• utvecklingsbedömningar för barn upp till fem år
• att handleda barnmorskor på barnmorskemottagning samt sjuksköterskor på BVC.
Hos oss får du
• en trygg anställning med goda möjligheter till kompetensutveckling
• möjligheter att påverka din arbetsdag
• arbeta tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor
• möjlighet till distansarbete del av tid.
Vi söker dig som är flexibel med ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du ser möjligheter i förändringar och kan ändra dina prioriteringar när det behövs. Du bryr dig om och vill hjälpa andra, och du är lyhörd i mötet med andra människor. Du har förmåga att planera och strukturera ditt arbete effektivt, och du kan självständigt lösa problem som uppstår.
I rollen som psykolog/PTP-psykolog ska du
• vara legitimerad psykolog, eller inneha psykologexamen då vi även välkomnar ansökningar från PTP-psykologer.
För den här tjänsten är det meriterande om du har kunskap inom trauma, mödrahälsovård samt NPF. Även erfarenhet av att ha jobbat med barn, autismutredningar, ångest/depression samt om du varit handledare eller gruppledare ser vi som meriterande. Meriterande är också om du är föräldrastödsutbildad eller har grundläggande psykoterapeutisk utbildning steg 1 KBT samt erfarenhet av behandlingsarbete med barn och unga, och även kunskap inom barnpsykiatrin. Goda kunskaper i utvecklings- och neuropsykologi och/eller autism är också meriterande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer sker kontinuerligt under ansökningstiden.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
