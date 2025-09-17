Psykolog/PTP till Psykiatrisk mottagning B, Sundsvall
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Specialistvården ansvarar för den specialiserade vården i länet. Förvaltningen är organiserad i ett antal länsverksamheter, utifrån olika medicinska specialiteter. Våra sjukhus finns i orterna Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik. Länssjukvård psykiatri och habilitering är en del av specialistvården, och samordnar länssjukvården för vuxenpsykiatri, barn-och ungdomspsykiatri samt habilliteringen i region Västernorrland. Området har runt 700 anställda.
Psykiatrisk mottagning B är en specialistpsykiatrisk öppenvårdsmottagning inom länsverksamhet psykiatri som främst bedömer, utreder och behandlar patienter med depression, PTSD, bipolär sjukdom, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, samt olika ångesttillstånd som exempelvis OCD, GAD, panikångest. På mottagningen arbetar flera erfarna medarbetare och du kommer att vara en del av en psykologgrupp med bred kompetens. Nu söker vi en psykolog till oss! Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter
Terapier individuellt och i grupp
Neuropsykiatriska utredningar och andra diagnostiska bedömningar
Vi välkomnar både legitimerade psykologer och PTP psykologer att söka tjänsten. Det finns goda utvecklingsmöjligheter i yrkesrollen. Hos får du möjlighet till både extern och intern handledning för både utredningsmetodik och KBT. Du erbjuds även löpande utbildning i utredning och diagnostik. Som PTP psykolog kommer du att få handledning av erfaren STP psykolog med specifik handledarutbildning.
Kvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad psykolog men även du som PTP-psykolog har möjlighet att söka denna tjänst
Har utbildning inom KBT
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du
Har en påbörjad eller avslutad specialistutbildning som bedöms relevant
Har arbetslivserfarenhet inom primärvård och/eller psykiatri
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Omdöme
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Ersättning

Månadslön
Omfattning

Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Region Västernorrland
Arbetsplats

Region Västernorrland
Kontakt
