Psykolog/Psykoterapeut UPH, Medpro Clinic Noltorp

Vi söker psykolog alt. psykoterapeut till vårt team för Ungas Psykiska Hälsa på Medpro Clinic Noltorp
Medpro Clinic Noltorp är en del av Medtanken Group, där det nu finns 11 etablerade Ungas Psykiska Hälsa-team. Vi har god kunskap och erfarenhet inom vår koncern i att driva och utveckla arbetet inom första linjen.
På Medpro Clinic Noltorp hittar du förutom Ungas Psykiska Hälsa-team även vårdcentral och rehabenhet. Våra medarbetare arbetar i nära samarbete med övriga professioner och genom bredden av kompetens kan vi ta ett helhetsgrepp om våra patienters hälsa.
Du som arbetar hos oss kommer att ingå i ett team av kollegor med olika typer av kompetens och erfarenhet där alla brinner för att göra våra ungas psykiska hälsa bättre. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar där du som medarbetare har möjlighet att utveckla och påverka arbetet. Vi provar gärna nya idéer och inriktningar och är måna om din kompetensutveckling.
Arbetsuppgifter
Hos oss arbetar du med barn och ungdomars psykiska hälsa utifrån ett primärvårdsperspektiv, vilket innebär korta insatser och hjälp till självhjälp. Vi värderar vår tillgänglighet högt. Behandlingens intensitet anpassas efter patientens behov av vård. Ibland räcker det med ett eller ett par besök. Målet är att patienten ska öka sin livskvalitet och fungera bättre i sin vardag.
Vi arbetar med internetbaserad terapi, individuella terapier i form av psykologisk rådgivning och primärvårdsanpassad kognitiv beteendeterapi (KBT) både fysiskt och digitalt, samt flertalet gruppbaserade transdiagnostiska interventioner såväl för barn och unga som deras föräldrar.
Förutom nära samarbete med övriga professioner på vårdcentralen blir du även en del av vårt UPH-team där vi idag har 11 etablerade Ungas Psykiska Hälsa-mottagningar och ca 60 medarbetare inom fältet. Vi har regelbundet nätverksarbete där det finns möjlighet till kollegial samverkan och stöttning.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning. Du har tidigare erfarenhet av kliniskt arbete med barn, ungdomar och föräldrar, gärna i en primärvårdskontext.
Du tycker om att arbeta både självständigt och i team. Du känner dig trygg och trivs i din yrkesroll, är engagerad och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Personlig lämplighet och förmåga att passa in i teamet är av stor vikt.
Omfattning: Heltid eller enligt överenskommelse
Placeringsort: Alingsås (delar av tjänsten kan innebära digitalt distansarbete för annan enhet, vilket innebär att inga resor krävs)
Arbetstid: Schemalagd mellan 07:30-18:00
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar provanställning
Förmåner: Friskvårdsbidrag, gruppförsäkring, erbjudanden på träningskort på flera etablerade träningsanläggningar, rabatt hos Specsavers
Tillträde: Enligt överenskommelse, men så snart som möjligt
Har du frågor eller funderingar om tjänsten kontakta gärna verksamhetschef Ulrica Kluge på 0726-482 295 eller via e-post ulrika.kluge@medtankengroup.se
.
Vi hoppas att du tycker tjänsten låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss! Intervjuer kommer att hållas under vecka 33 och vi hanterar ansökningar efter den 4 augusti. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Mer om oss
Medpro Clinic - en del av Medtanken Group
Medtanken Group är en primärvårdsaktör i Västra Götalandsregionen och Region Skåne med 25 vårdcentraler samt flertalet Rehabcenter, mottagningar för Ungas psykiska hälsa, Seniorhälsa samt mycket mer. Vi bedriver vård i privat regi på likvärdiga villkor som offentliga verksamheter, inom ramen av avtal med regionerna. Vi bedriver även privat vård genom vårt specialistsjukhus samt företagshälsor.
Vårt mål är att vi ska leverera den bästa servicen, en sömlös vård med ett högt engagemang och vara det självklara valet för våra patienter. Vårt arbete kännetecknas av att vi vill ge våra patienter en hög tillgänglighet till medicinsk bedömning samt ha ett tillitsskapande bemötande i världsklass. Detta samtidigt som vi är den bästa arbetsplatsen för våra engagerade medarbetare som ges möjligheten att jobba på toppen av sin kompetens.
Verksamheterna drivs med ett flertal engagerade och kunniga team med patienten i fokus under varumärkena Medpro Clinic, Omtanken, Citysjukhuset +7, Kvarterskliniken och HMC - Hälsomedicinskt center.
