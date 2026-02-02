Psykolog/psykoterapeut Till Ptsd-Team På Psykiatrimottagning Psykos/ptsd
Västra Götalandsregionen / Psykologjobb / Borås Visa alla psykologjobb i Borås
2026-02-02
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Publicering sdatum2026-02-02
Vi erbjuder en kvalitetscertifierad arbetsplats vilket innebär att du kommer att vara en del i ett välfungerande team i en region som erbjuder stimulerande arbetsuppgifter och satsar på psykologers/psykoterapeuters utveckling.
Vi försöker att erbjuda en varierad och innehållsrik tjänstgöring som ger dig möjlighet till både fördjupning i, och kännedom om den psykiatriska vårdkedjan. Möjligheten till varierande och flexibelt arbetssätt utifrån hybrida arbetsmodellen finns och används av alla medarbetare.
Psykiatrimottagning psykos/PTSD bedriver specialiserad psykosvård samt specialiserad behandling för komplex PTSD. På mottagningen arbetar skötare, sjuksköterskor, specialistläkare, psykoterapeuter, familjeterapeut, psykologer, socionomer, arbetsterapeut, fysioterapeut, sekreterare samt vårdenhetschef. Mottagning har fyra olika kunskapsteam som fördjupar sig inom olika områden. Ett team arbetar med basutredningar på nya patienter, ett annat team arbetar med unga vuxna, som för första gången insjuknar med psykotiska symtom. Det tredje teamet har ett uppdrag att utveckla och bedriva behandlingen för personer med komplex PTSD och det fjärde teamet arbetar med att utveckla vårdinnehåll för psykospatienter som behöver en längre vårdkontakt.
Vi har ett nära samarbete med heldygnsvården och utvecklar ett integrerat arbetssätt i vår vårdkedja.
I frågor som rör boende, sysselsättning eller annat stöd samverkar vi med kommun och/eller andra berörda instanser.
Om vår lediga tjänst
Vi arbetar utifrån ett strukturerat behandlingsupplägg som, i dagsläget, huvudsakligen innefattar psykoedukativa insatser och traumafokuserad psykoterapi (PE, EMDR och CPT). PTSD teamet jobbar aktivt med implementering av nya rön och erbjuder intensiv behandling för komplex PTSD som en del av behandlingsutbudet.
I psykologens arbetsuppgifter ingår även arbete med utredning och bedömning vid misstanke om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller personlighetssyndrom av patienter på egen mottagning men även på kliniknivå. Arbetet bedrivs individuellt och i samverkan med andra teammedlemmar. Behandlingskontakterna kan vara individuella, inbegripa patientens familj/anhöriga eller bestå av olika grupper.Profil
Du som söker är legitimerad psykolog/psykoterapeut. Har du erfarenhet av PTSD behandling och/eller har utbildning i evidensbaserad metod för PTSD behandling är det meriterande. Du har intresse och kompetens för behandling och bedömning av patienter med komplex PTSD och svårbehandlad PTSD. Då en del av arbetet innebär att utveckla vår PTSD-vård utifrån det senaste forskningsläget bör du ha intresse för utvecklingsarbete.
Du behöver ha ett körkort eftersom vi har ett stort upptagningsområde och hembesök kan förekomma.
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet då vårt tvärprofessionella teamarbete bland annat kräver god samarbetsförmåga, helhetssyn, flexibilitet och ett etiskt förhållningssätt. Vi söker dig som med din kunskap och ditt engagemang vill vara med och göra skillnad.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning inom vuxenpsykiatriska kliniken med placering på psykiatrimottagning psykos/PTSD.
Vi värnar om allas trygghet och begär utdrag ur misstanke- och belastningsregistret på alla som erbjuds anställning hos oss.
Välkommen med din ansökan! Vi hanterar ansökningarna löpande och kan kalla för intervju innan ansökningsperiodens slut.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
