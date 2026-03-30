Psykolog / Psykoterapeut till BUP- mottagningen Gällivare
Region Norrbotten / Psykologjobb / Gällivare
2026-03-30
BUP Gällivare är en del av BUPs länsklinik i Norrbotten. Vi arbetar med barn och unga upp till 18 år med medelsvåra till svåra neuropsykiatriska tillstånd. Vi söker nu en psykolog eller psykoterapeut för att förstärka vårt team i Gällivare.
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut med goda kunskaper i svenska tal och skrift samt god datorvana. Som psykolog är det meriterande om du har specialistutbildning i barn-och ungdomspsykiatri eller psykologisk behandling. Tidigare erfarenhet inom BUP, vuxenpsykiatri och/annan verksamhet som arbetar med barn och ungdomar är också meriterande för tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du har god samarbetsförmåga och bidrar aktivt till ett positivt arbetsklimat. Du arbetar strukturerat och har förmåga att planera och organisera arbetet på ett effektivt sätt. Du är självgående, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver dem framåt med engagemang och initiativförmåga.
Det här får du arbeta med
Uppdraget som psykolog eller psykoterapeut inom BUP inkluderar bedömningar, differentialdiagnostiska överväganden samt kvalificerad psykologisk behandling av barn, unga och deras familjer. Hos oss har du en central roll i teamet vilket även innebär en konsultativ funktion. Arbetet kan med fördel anpassas efter din yrkesroll, kompetens och erfarenhet. Du ingår i ett tvärprofessionellt team bestående av läkare, sjuksköterskor och samtalsbehandlare. Vi är en länsklinik där du har nära samverkan med såväl heldygnsvården som med andra BUP- mottagningar i länet.
Arbetet bedrivs i nära samverkan med vårdnadshavare samt med övriga nätverk såsom skola, socialtjänst och andra vårdaktörer. Deltagande i verksamhetens utvecklingsarbete är även en viktig del i arbetsuppgifterna.
Det här erbjuder vi dig
• Mentorskap
• Handledning
• Kompetensutveckling
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder tillsvidareanställning på heltid, arbetstid dagtid 08-17. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi tillämpar registerkontroll före beslut om anställning enligt bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "206571".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
971 89 LULEÅ
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Elisabeth Larsson Esko elisabeth.larsson-esko@norrbotten.se 0970-19645
9827050