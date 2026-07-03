Psykolog/psykoterapeut, Medpro Clinic Noltorp UPH
Medtanken Vård AB / Psykologjobb / Alingsås Visa alla psykologjobb i Alingsås
2026-07-03
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Vi söker psykolog/psykoterapeut till vårt team för Ungas Psykiska Hälsa på Medpro Clinic Noltorp
Medpro Clinic Noltorp är en del av Medtanken Group, där det finns 10 etablerade Ungas Psykiska Hälsa-team. Vi har god kunskap och erfarenhet inom vår koncern i att driva och utveckla arbetet inom första linjen.
Du som arbetar hos oss kommer att ingå i ett team av kollegor med olika typer av kompetens och erfarenhet där alla brinner för att göra våra ungas psykiska hälsa bättre. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar där du som medarbetare har möjlighet att utveckla och påverka arbetet. Vi provar gärna nya idéer och inriktningar och är måna om din kompetensutveckling.
Samtliga av våra medarbetare omfattas av kollektivavtal. Publiceringsdatum2026-07-03Dina arbetsuppgifter
Hos oss arbetar du med barn och ungdomars psykiska hälsa utifrån ett primärvårdsperspektiv, vilket innebär korta insatser och hjälp till självhjälp. Vi värderar vår tillgänglighet högt. Behandlingens intensitet anpassas efter patientens behov av vård. Målet är att patienten ska öka sin livskvalitet och fungera bättre i sin vardag. UPH har även ett samverkansuppdrag, varför vi även samverkar övergripande och konsulterar andra verksamheter som möter barn, ungdomar och föräldrar.
Vi arbetar med bedömningar, ger råd och stöd samt insatser såväl fysiskt som digitalt. Vi erbjuder ett brett utbud av gruppinsatser för föräldrar, barn och unga i behov av primärvårdens insatser vid lindriga psykiska besvär. Vi har även individuella terapier utifrån primärvårdsanpassad kognitiv beteendeterapi (KBT).
Förutom nära samarbete med övriga professioner på vårdcentralen blir du även en del av vårt UPH-nätverk i koncernen där vi idag har ca 60 medarbetare inom fältet. Vi har regelbundet nätverksarbete där det finns möjlighet till kollegial samverkan och stöttning. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning. Du har minst 1 års tidigare erfarenhet av kliniskt arbete med barn, ungdomar och föräldrar.
Du tycker om att arbeta både självständigt och i team. Du känner dig trygg och trivs i din yrkesroll, är engagerad och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Personlig lämplighet och förmåga att passa in i teamet är av största vikt.
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månaders provanställning
Tillträde: 20261001
Förmåner: Bland annat friskvårdsbidrag, gruppförsäkring, cykelförmån, erbjudanden på träningskort på flera etablerade träningsanläggningar, rabatt hos Specsavers
Vi hoppas att du tycker det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag.
Vi planerar att börja med intervjuer v. 32.
Varmt välkommen med din ansökan!
Medpro Clinic - en del av Medtanken Group
Medtanken Group är en primärvårdsaktör i Västra Götalandsregionen och Region Skåne med 25 vårdcentraler samt flertalet rehabcenter, mottagningar för Ungas Psykiska Hälsa, seniorhälsa samt mycket mer. Vi bedriver vård i privat regi på likvärdiga villkor som offentliga verksamheter, inom ramen av avtal med regionerna. Vi bedriver även privat vård genom vårt specialistsjukhus samt företagshälsor.
Vårt mål är att vi ska leverera den bästa servicen, en sömlös vård med ett högt engagemang och vara det självklara valet för våra patienter. Vårt arbete kännetecknas av att vi vill ge våra patienter en hög tillgänglighet till medicinsk bedömning samt ha ett tillitsskapande bemötande i världsklass. Detta samtidigt som vi är den bästa arbetsplatsen för våra engagerade medarbetare som ges möjligheten att jobba på toppen av sin kompetens.
Verksamheterna drivs med ett flertal engagerade och kunniga team med patienten i fokus under varumärkena Medpro Clinic, Omtanken, Citysjukhuset +7, Kvarterskliniken och HMC - Hälsomedicinskt center. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8002650-2084073". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Medtanken Vård AB
(org.nr 559070-7294), https://medpro.teamtailor.com
Medpro Clinic Noltorp Vårdcentral Alingsås (visa karta
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441 55 ALINGSÅS Arbetsplats
Medpro Clinic Jobbnummer
9990747