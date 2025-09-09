Psykolog/Psykoterapeut med intresse för arbets- och organisationspsykologi
S:t Lukas Lokalavdelning Lund / Psykologjobb / Lund Visa alla psykologjobb i Lund
2025-09-09
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos S:t Lukas Lokalavdelning Lund i Lund
, Landskrona
eller i hela Sverige
S:t Lukas i Lund söker en legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut (KBT-inriktning) som vill vara med och bygga upp vår verksamhet inom arbets- och organisationspsykologi (AO).Publiceringsdatum2025-09-09Om företaget
S:t Lukas är en religiöst och politiskt obunden idéburen organisation utan vinstsyfte. Vår mottagning i Lund erbjuder samtalsstöd, psykoterapi och handledning, och vi vill nu stärka vår kapacitet inom AO-uppdrag. Vi tror att psykologisk kunskap gör störst skillnad när den får spridas brett - i samtal, på arbetsplatser och i samhället.
Om rollen
Vi söker dig som vill kombinera kliniskt arbete med utveckling av vår AO-verksamhet. Din roll blir att:
Bidra med erfarenhet och kompetens inom arbets- och organisationspsykologi, eller ha ett starkt intresse av att utveckla dig inom området.
Vara en resurs och mentor för kollegor som vill utforska AO-uppdrag.
Ta emot remisspatienter inom vårdval psykoterapi (KBT) - detta säkerställer att du har en stabil patientbas även när AO-uppdragen varierar.
Bidra till vår marknadsföring och etablering på AO-marknaden, och vara kreativ i att generera nya uppdrag.
Eventuellt hålla föreläsningar, utbildningar eller workshops inom arbets- och organisationspsykologi, ledarskap, psykosocial arbetsmiljö eller klinisk psykologi.
Vem är du?
Vi tror att du är en utåtriktad och nyfiken person som:
Är legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut (KBT-inriktning) och därmed kan bli ackrediterad inom vårdvalet.
Har erfarenhet av arbete inom företagshälsovård eller som AO-konsult, eller har intresse för arbets- och organisationsuppdrag.
Gillar att arbeta med grupper, föreläsa, sprida psykologisk kunskap och arbeta kreativt med nya idéer.
Är självgående och vill bidra till att utveckla en verksamhet i linje med S:t Lukas ideella grundidé.
Har du gått handledarutbildning är det meriterande men inget krav
Vi erbjuder
En möjlighet att bygga upp och påverka en ny verksamhetsgren på en idéburen mottagning. Möjligheter för samarbete med konsulter i vår rikstäckande organisation finns.
En hemtrevlig arbetsplats med engagerade kollegor och ett öppet klimat där utvecklingsidéer välkomnas.
Låter det här som något för dig?
Välkommen att höra av dig med din ansökan!
Vi tar också gärna emot ansökningar från AO-konsulter som i sin etablerade verksamhet har intresse av att vara underkonsulter till mottagningen.
Praktisk information
• Arbetsplats: Möllegatan 17, Lund
• Tillträde: Enligt överenskommelse
• Omfattning: 100 %, deltid kan diskuteras
• Anställningsform: Provanställning i 6 månader, därefter tillsvidare
• Lön: Individuell lönesättning, ange gärna löneanspråk
• Kollektivavtal: Arbetsgivaralliansen - Vård och OmsorgSå ansöker du
Skicka CV och personligt brev till martin.stenson@sanktlukas.se
Sista dag att ansöka är 10 oktober 2025 - urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Frågor? Kontakta verksamhetschef Martin Stenson på 076-677 83 29 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: martin.stenson@sanktlukas.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare S:T Lukas Lokalavdelning Lund
, https://sanktlukas.se/lund
Möllegatan 17 (visa karta
)
222 29 LUND Arbetsplats
S:t Lukas Lokalavdelning Lund Jobbnummer
9500290