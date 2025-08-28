Psykolog/psykoterapeut/leg. kurator sökes till vårdcentral Achima Care i...
2025-08-28
Hos oss får du arbeta med ett stimulerande och omväxlande arbete där din kompetens gör skillnad för våra patienter!
Som psykolog/psykoterapeut möter du patienter som söker hjälp för olika psykiska besvär. Dina arbetsuppgifter innebär bland annat individuella samtal, psykologterapeutisk behandling, bedömning och utredning av psykiska problem samt dokumentation och rapportering i journalsystem. Tjänsten inkluderar även arbete med internetbaserad KBT och videosamtal. Du kommer att samarbeta nära läkare, rehab koordinator och andra medarbetare för att ge en helhetsvård och bedöma samt behandla besvär på primärvårdsnivå.
Kvalifikationer Du är legitimerad psykolog, psykoterapeut med inriktning KBT eller legitimerad hälso- och sjukvårdskurator och har erfarenhet av kliniskt behandlingsarbete och är van att arbeta självständigt och har god samarbetsförmåga.
Vi söker dig som är empatisk och lyhörd för patienternas behov. Du är ansvarstagande, noggrann och flexibel i ditt arbete. Du trivs i ett team och har en god kommunikativ förmåga - både med patienter och med kollegor. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Sysselsättningsgrad enligt överenskommelse
Tillträde enligt överenskommelse
Tillsvidareanställning med inledande provanställning
Ansökan Om du vill vara med och utveckla vår verksamhet och arbeta för att ge våra patienter den bästa möjliga vården, skicka din ansökan till oss idag!
Välkommen till Achima Care - där arbetsglädje, kompetens och patientfokus är i centrum.
Om Achima
Achima grundades redan år 2004 och har sedan dess varit aktörer inom primärvården. Idag har vi 11 vårdcentraler runt om i Sverige och ett huvudkontor som är beläget i vackra Karlskrona.
Som anställd hos oss kommer du snabbt märka att vi har en stark företagskultur. Företagskulturen kallar vi The Achima Way och präglas av en familjär känsla med mycket arbetsglädje och fokus på bemötande. Vill du lära känna oss bättre innan du söker tjänsten? Besök oss gärna på sociala medier: Linkedin, Facebook och Instagram.
Missa inte heller att läsa om alla förmåner du får som anställd hos oss! För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef, Agneta Ahlinder, på agneta.ahlinder@achima.se
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett heltidsjobb.
Achima Care AB (org.nr 556601-9823), http://www.achima.se/
Achima Care
Achima Care Kontakt
Jobbnummer 9481158
9481158