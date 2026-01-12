Psykolog på 60% till Bergsgårdsskolan och Eriksboskolan
Göteborgs kommun / Psykologjobb / Göteborg Visa alla psykologjobb i Göteborg
2026-01-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-12Beskrivning
Vi söker nu en psykolog till elevhälsan på Berggårdsskolan och Eriksboskolan på 60%.
Bergsgårdsskolan har elever från F-6 och skolan är idag 2-parallellig grundskola och anpassad grundskola från årskurs 1-6, med elever som läser ämnen och ämnesområden. Skolan är belägen i Hjällbo med närhet till naturområde och kollektivtrafik. Eriksboskolan är en grundskola från F-6 och ligger också i närområdet.Dina arbetsuppgifter
Som psykolog är du en del av elevhälsoteamet (EHT) tillsammans med skolsocionom, skolsköterska, speciallärare, skolkurator och skolledning. Vi samarbetar nära andra aktörer i området som socialtjänst, resursenhet, fritidsgård och det lokala bostadsbolaget. Elevhälsan kommer organiseras under rektor som styr och leder elevhälsans arbete på skolan.
Tillsammans med dina kollegor i EHT arbetar du främst utifrån ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv. Du gör olika former av utredningar på uppdrag av rektor och för de delar som lyder inom hälso- och sjukvårdslagens område finns ett kvalitetsledningssystem framtaget och en PLA som stödjer, följer upp och kvalitetsgranskar psykologernas arbete.
Förekommande uppdrag för psykologen i skolan kan vara att:
• handleda enskilda pedagoger eller arbetslag
• fortbilda andra professioner inom relevanta områden, såsom psykisk ohälsa
• göra olika former av individbedömningar
• samverka med både interna och externa aktörer, exempelvis vårdnadshavare och vårdgrannar
• bidra och delta i det skolutvecklande arbetet samt värdegrundsarbetet
Elevhälsans psykologer har regelbunden handledning i psykologgruppen och även professionsträffar i utbildningsområdet som leds av professionsutvecklare.
Bergsgårdsskolan och Eriksboskolan är skolor där eleverna får stå i centrum. Vårt fokus ligger alltid på eleverna, både individuellt och i grupp. Vi ger till exempel mycket uppmuntran och beröm och ser det positiva hos varje elev.
Vill du vara med och utveckla psykologarbetet i skolan, och bidra till ökad hälsa för våra elever? I så fall är du välkommen att söka tjänsten som psykolog hos oss!Kvalifikationer
För att trivas i rollen hos oss söker vi dig som:
• är legitimerad psykolog
• tycker om och har förmåga att driva utvecklingsarbete
• har goda kunskaper inom NPF-området och IF
• är väl förtrogen med adekvata testinstrument
• kan skapa förtroendebärande relationer
• är tydlig i din kommunikation, såväl muntligt som skriftligt
• är ansvarstagande
• har en god samarbetsförmåga
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av att ha arbetat i skola/förskola eller erfarenhet av arbete med barn och ungdomar
• någon form av vidareutbildning gällande handlednings-/konsultationsmetodik
• vana av att göra utredningarÖvrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/107". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Ingegärd Salmose ingegard.salmose@grundskola.goteborg.se 031-3673526 Jobbnummer
9679917