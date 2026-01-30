Psykolog Mottagning psykisk ohälsa barn och unga
2026-01-30
Vill du göra skillnad för barn, unga och deras familjer? Vi söker en engagerad och kunnig psykolog till vår mottagning i Örebro. Hos oss får du en trygg start i en välfungerande verksamhet, med engagerade och erfarna kollegor vid din sida.
Mottagningen psykisk ohälsa barn och unga har funnits sedan 1 mars 2022 och är en viktig del av Region Örebro läns satsning på att stärka den tidiga vården. Mottagningens målgrupp är 0-18 år. Vi har genomgått en utvecklingsfas där vi inledningsvis mötte vissa utmaningar. Genom målmedvetet arbete har vi nu väl fungerande verksamheter på plats på våra mottagningar i Örebro, Karlskoga, Lindesberg och Kumla. Här arbetar idag engagerade och kompetenta medarbetare som brinner för barns och ungas psykiska hälsa.
Som ny medarbetare hos oss får du en trygg inskolning tillsammans med erfarna kollegor. Vi tror på nära samarbete mellan våra mottagningar för att ge barn, unga och deras familjer ett tidigt professionellt och samordnat stöd.
Dina arbetsuppgifter
Denna tjänst kommer rikta sig mot barn, unga och deras föräldrar. Du ger evidensbaserade, stegvisa insatser i form av bedömning, psykoedukation samt psykologisk behandling i hälsofrämjande, förebyggande och behandlande syfte. Insatserna ges i fysisk och i digital form.
Du arbetar i ett multiprofessionellt team på en av våra mottagningar. Du samverkar med vårdgrannar och kommunala verksamheter i enskilda ärenden för att skapa och tillgängliggöra hälsofrämjande insatser på övergripande nivå för länets barn. I tjänsten kan ansvar för handledning av PTP-psykologer ingå.
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Så ansöker du
Intervjuer kommer att kunna ske löpande under ansökningstiden.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Enhetschef
Eva-Lisa Nordfamne 019-602 67 52
