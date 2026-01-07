Psykolog med traumakompetens till Affektiva Mottagningen Trollhättan
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.Publiceringsdatum2026-01-07Beskrivning
Vår mottagning är basen i den specialistpsykiatriska verksamheten där målet är att erbjuda god vård utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet inklusive såväl bedömning och utredning som behandling och rehabilitering.
Målgruppen är personer som har behov av psykiatrisk specialistvård för exempelvis svårare ångesttillstånd, allvarlig depression, tvångssyndrom, komplext trauma eller allvarligt personlighetssyndrom.
Som psykolog med inriktning på trauma kommer du att vara en del av vår arbetsgrupp bestående av psykologer, läkare, kurator, psykoterapeut, sjuksköterskor, arbetsterapeut, skötare och sekreterare
Vi är en arbetsgrupp med väl inarbetade kollegor med olika inriktningar under samma tak, och vi har en god arbetsgemenskap. Vi betraktar kompetensförsörjning som ömsesidigt gynnsam, då vi tänker att lusten att bidra till verksamhetens utveckling ökar när man känner sig inspirerad i sitt dagliga arbete
Det finns goda möjligheter till vidareutbildning, exempelvis inom ramen för VG-regionens specialistutbildning för psykologer. Klinikens mål är att på sikt utöka antalet specialistpsykologer men andra utvecklingsalternativ utanför specialistordningen värderas också högt. Vi betraktar kompetensförsörjning som ömsesidigt gynnsamt då vi menar att lusten att bidra till verksamhetens utveckling ökar då man som medarbetare känner sig inspirerad i sitt dagliga arbete.Dina arbetsuppgifter
Som psykolog i traumateamet inom specialistpsykiatri arbetar Du med bedömning, diagnostik och behandling av patienter med traumarelaterad problematik. Du erbjuder evidensbaserade psykologiska insatser, såväl individuellt som i grupp, och samverkar i ett tvärprofessionellt team. Arbetet innefattar även konsultation, utbildning och dokumentation samt medverkan i teamets utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Legitimerad Psykolog med vidareutbildning inom trauma. Önskvärt är erfarenhet av vuxenpsykiatriskt behandlings- och utredningsarbete. Vidareutbildning i psykologisk differentialdiagnostik och utredningsmetodik är meriterande.
Specialistbehörighet samt övriga utbildningar i särskilda behandlingsmetoder som exempelvis KBT, PDT eller EMDR ses som en fördel. Du bör ha ett eklektiskt förhållningssätt då vi uppskattar olika perspektiv både bland psykologerna och mellan professionerna.Övrig information
Vi intervjuar löpande under hela ansökningstiden.
Vi vill att alla våra medarbetare ska vara delaktiga i att skapa en arbetsplats som genomsyras av medarbetarskap, delaktighet, jämställdhet, arbetsglädje, respekt och gemensam utveckling. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet där också egenskaper såsom samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt är viktiga.
Vid tillsättning av tjänst inom psykiatrin begär vi alltid utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.
Välkommen med din ansökan!
