Psykolog med specialistfunktion till vuxenhabiliteringen
2026-05-25
Vill du vara med och utveckla framtidens habilitering? Vi söker en nyfiken och kreativ psykolog till vuxenhabiliteringen!
Din arbetsplats
Habilitering, syn och hjälpmedel är en länsövergripande verksamhet som erbjuder tvärprofessionella och specialiserade insatser och hjälpmedel för barn, ungdomar och vuxna med långvariga funktionsnedsättningar.
På vuxenhabiliteringen arbetar förutom psykologer även kuratorer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och logopeder. Diskussioner om gemensamma yrkes- och habiliteringsrelevanta frågor pågår ständigt inom och över professionsgränserna. Vi lägger stor vikt vid att hålla oss uppdaterade kring aktuell forskning på området habilitering, och att så långt det är möjligt basera vårt arbete på evidensbaserade metoder.
Vuxenhabiliteringens målgrupper är personer med autismspektrumtillstånd, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsehinder och förvärvade hjärnskador. Våra patienter har en eller flera av dessa svårigheter. Målet med alla insatser i vår verksamhet är att optimera möjligheten för individer med en varaktig funktionsnedsättning att leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån egna förutsättningar.
Hos oss får du drivna och engagerade kollegor. Vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete och lägger mycket fokus på introduktion och mentorskap av nya medarbetare. Vi bedriver också ett strukturerat utvecklingsarbete med fokus på evidensbaserade insatser både individuellt och i grupp, samt ett utökat utbud av e-tjänster.
Som en av regionens hälsofrämjande arbetsplatser erbjuds gemensamma friskvårdsaktiviteter och friskvårdstimme. Psykologgruppen har tillgång till ärendehandledning och det finns goda möjligheter till fortbildning.
Dina arbetsuppgifter
I psykologens arbetsuppgifter på vuxenhabiliteringen ingår individuella behandlingsinsatser och behandling i grupp, bedömningar av kognitiv funktionsnivå, och konsultativt stöd till personalgrupper. Vårt arbete riktar sig mot samtliga patienter i verksamheten.
Du kommer snabbt att få en inblick i det neuropsykiatriska områdets bredd och se värdet av pragmatiska insatser som komplement till traditionellt behandlingsarbete. För att möta våra målgruppers behov innebär arbetet dessutom att erbjuda konsultativt stöd till personalgrupper. Vi använder då evidensbaserade metoder som TBA och PBS med ett nära samarbete med övriga professioner i teamet.
En annan viktig uppgift för psykologen är att läsa, bedöma och bearbeta inkommande remisser. Psykologerna deltar i verksamhetens utvecklingsarbete och arbetar kontinuerligt med psykologspecifika utvecklingsfrågor. Aktuella områden är exempelvis utveckling av e-tjänster och att bredda utbudet av gruppverksamhet för både patienter och anhöriga.
I rollen som psykolog med specialistfunktion ingår, utöver ovanstående, att du driver utveckling och kvalitetssäkring av vården ur ett psykologiskt perspektiv. Arbetet omfattar kliniska insatser med fokus på komplexa bedömnings- och behandlingsärenden, samt att leda verksamhets- och metodutveckling både internt och i samverkan med andra. Du bidrar också till att bevara och utveckla psykologiska insatser tillsammans med psykologgruppen, stärker det vetenskapliga förhållningssättet genom att bevaka ny forskning och riktlinjer, handleder kollegor och för dialog med verksamhetsledning i övergripande frågor ur ett psykologiskt perspektiv.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med specialistkompetens inom psykologisk behandling, neuropsykologi eller funktionshindrens psykologi.
Som person ser vi att du har förmågan att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du är kreativ och kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Vi ser även att du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och att människor har olika förutsättningar. Du behöver därför också ha förmågan att anpassa sättet att förmedla budskap till mottagare.
Vi ser erfarenhet av habilitering och/eller habiliteringens målgrupper som meriterande men inte ett krav.
Vi är måna om att finna rätt person för uppdraget och kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
651 82 KARLSTAD Arbetsplats
Vuxenhabilitering Jobbnummer
9925143