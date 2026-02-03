Psykolog med kursansvar till avdelningen för pedodonti
Karolinska Institutet, Institutionen för odontologi
2026-02-03
Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?
Karolinska Institutet är världskänt för sin forskning och utbildning inom odontologi och tandvård.
På Campus Flemingsberg finns den senaste tekniken.
Här utbildar vi tandhygienister, tandläkare, specialisttandläkare, forskare och har Kompletterande Utbildning för Tandläkare, KUT.
Merparten av studenternas kliniska utbildning sker vid någon av Universitetstandvårdens sex tandvårdskliniker. Vid institutionen för odontologi bedrivs både den teoretiska undervisningsdelen - och spetsforskning.
Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 vilket innebär ett ständigt förbättringsarbete för minskning av negativ miljöpåverkan.
Välkommen till oss, vi är cirka 230 medarbetare som gör skillnad.
Din roll
Som psykolog kommer du att ha kursansvar inom Professionell utveckling (PU) inom tandläkarprogrammet och medverka i hela den sammanhållna PU-kedjan genom utbildningen. Professionell utveckling omfattar områden som kommunikation, bemötande, psykologiska aspekter av vård, etiska resonemang, stresshantering och professionellt förhållningssätt med koppling till både kliniska och pedagogiska sammanhang. I anställningen ingår även medverkan i forskningsrelaterade uppgifter. Detta omfattar deltagande i forskningsprojekt och medverkan i ansökningar om externa forskningsmedel samt handledning av examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå.
I arbetsuppgifterna ingår även:
- Undervisning inom grundutbildningen i pedodonti
- Medverkan i planering, genomförande och uppföljning av undervisning
- Handledning och medverkan i examensarbeten
- Pedagogiskt utvecklingsarbete inom utbildningsprogrammen
- Medverkan i kompetensutvecklingsinsatser för institutionens och Universitetstandvårdens medarbetare
- Psykologexamen
- Dokumenterad pedagogisk skicklighet inom högre utbildning
- Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande:
- Erfarenhet av undervisning inom odontologisk utbildning, tandvårdspsykologi, professionell utveckling eller närliggande områden
- Erfarenhet av utbildning för yrkesverksamma och ST-tandläkare
- Klinisk eller verksamhetsnära erfarenhet från tandvård eller hälso- och sjukvård
- Erfarenhet av forskning med relevans för utbildning, kommunikation eller psykologiska interventioner i vårdkontext
Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. Medarbetare på KI erbjuds också möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Det innebär att om den verksamhet du jobbar i tillåter, så kan du arbeta en del av din arbetstid på distans. Du får även träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar där utbildad personal finns på plats.
Placering: Flemingsberghttps://ki.se/om-ki/tio-skal-att-valja-karolinska-institutet Så ansöker du
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. I denna rekrytering söker du med ditt CV utan personligt brev. I ansökningsformuläret kommer du istället att få svara på några frågor om varför du söker jobbet.
Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.
Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "STÖD 2-486/2026". Omfattning
